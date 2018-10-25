50 مسؤول سوداني يشاركون في ورشة تدريبية حول قانون اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر في دنقلا

09:31 PM October, 25 2018 سودانيز اون لاين

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الخرطوم-





25 أكتوبر 2018 : (مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين): شارك أكثر من خمسين مسؤولاً من الحكومة السودانية في ورشة تدريبية استمرت ليومين عن مفهوم الحماية الوطنية والدولية وقانون اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين غير النظاميين. وعقدت الورشة التدريبية التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع معتمدية اللاجئين السودانية ومنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة مؤخراً في دنقلا فى الولاية الشمالية. كما هدفت الورشة إلى إطلاع المسئولين السودانيين على تفويض مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة للهجرة الدولية و معتمدية اللاجئين السودانية بجانب أحكام قانون تنظيم اللجوء السوداني لعام 2014.

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والى الولاية الشمالية سعادة ياسر يوسف يخاطب المشاركين فى الورشة



وشارك فى الورشة عدد من كبار المسؤولين من مختلف هيئات إنفاذ القانون بما في ذلك الاستخبارات العسكرية والقوات المسلحة المشتركة ووزارة الرعاية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة والطفل ونقابة المحامين ولجنة مكافحة تهريب البشر والشؤون الهجرية فى الولاية الشمالية.

وقد قام سعادة والي (حاكم) الولاية الشمالية ياسر يوسف بمخاطبة المشاركين وأشار إلى أن ترحيب السودان باللاجئين والمهاجرين ينبع من القيم والتقاليد الاصيلة للشعب السوداني. كما أشاد بإنعقاد الورشة التدريببة في دنقلا كخطوة إلى الأمام في بناء قدرات السلطات المحلية في المنطقة. ونظرًا لموقعها الجغرافي فإن دنقلا تقع على مفترق طرق لحركات الهجرة المختلطة إلى أوروبا على طول مسار شرق البحر الأبيض المتوسط. وبالتالي تزداد الحاجة إلى تعزيز قدرات المسؤولين الحكوميين من مختلف أجهزة إنفاذ القانون في التعامل مع كل المواضيع التى تتعلق بحماية اللاجئين والمهاجرين وكذلك ضحايا الاتجار بالبشر.

وخلال الورشة قدم السيد / إبراهيم عبد الله مدير إدارة الحماية في معتمدية اللاجئين عرضًا شاملاً حول قانون تنظيم اللجوء لعام 2014 لجمهورية السودان بالإضافة إلى تفويض وأختصاصات معتمدية اللاجئين خاصة فيما يتعلق بتحديد وضع اللاجئ وتسجيله وإصدار بطاقات الهوية للاجئين وطالبي اللجوء. وأوضح أنه إلى جانب موجات المهاجرين المستمرة ، تعاني العديد من الولايات السودانية الآن من تدفق اللاجئين وطالبي اللجوء بسبب الأوضاع في بعض البلدان المجاورة. وأكد ان تعزيز تعاون معتمدية اللاجئين مع مختلف مستويات الحكومات فى الولايات اصبح أمر ضروري للوفاء بالتزامات السودان الدولية تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء.

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شارك 50 من كبار المسؤلين السودانيين بفعالية فى المناقشات اثناء الورشة التدريبية حول قوانين اللجوء وقضايا الاتجار بالبشر والهجرة المختلطة



وفي الكلمات الافتتاحية فى الورشة ذكرت منظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن الهجرة المختلطة عبر الولاية الشمالية أصبحت مصدر رئيسيً للقلق في السنوات الأخيرة حيث تواجه المجموعات المختلفة من الأفراد في هذه التحركات مجموعة متنوعة من المخاطر ، بما في ذلك انتهاك حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم. ولذلك من المهم بناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون على مستوى الدولة ، بالتعاون مع المجتمع الدولي ، من أجل التعامل مع القضايا المليئة بالتحديات المتعلقة بالاتجار بالبشر والتهريب بما في ذلك حماية ضحايا الاتجار بالبشر.

وفى نهاية ورشة العمل قدم المشاركون بعض التوصيات التي ستشكل الأساس لإجراءات ملموسة بما في ذلك إنشاء بيت آمن لضحايا الاتجار والمهاجرين غير النظاميين في الولاية الشمالية وإمكانية إنشاء مكتب لتنسيق عمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين السودانية ومنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في الولاية الشمالية بجانب تعزيز الدعم الفني واللوجستي لكيانات إنفاذ القانون وتصميم إجراءات معيارية للعمل حول كيفية التعامل مع التحركات المستقبلية في المنطقة وأخيراً إنشاء مركز معلومات ليكون بمثابة مركز موثوق به للبيانات المتعلقة بحركة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.

بحلول نهاية سبتمبر 2018 ، يستضيف السودان أكثر من 922،752 لاجئًا من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا وسوريا ودول أخرى بما في ذلك 97،127 لاجئًا يعيشون في تسعة مخيمات للاجئين في شرق السودان. وتقدر المفوضية أن 63 في المائة من الوافدين الجدد ال 4017 خلال النصف الاول من العام 2018 في شرق السودان قد غادروا معسكرات اللاجئين في غضون شهرين من وصولهم الى المعسكرات ، وبالتالي فإنهم يخاطرون بالوقوع فريسة للإيذاء والاستغلال من جانب المهربين والمتاجرين .

إنتهى

لمزيد من المعاومات، رجاء الاتصال بمحمد الفاتح النعيم، مسؤول الاتصال والاعلام بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان ، موبايل : +2499 -12308842 بريد الكترونى : mailto: [email protected] @unhcr.org



حول المفوضية السامية:



مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هى وكالة أممية تم تفويضها بتوفير الحماية والمساعدة للاجئين. وحيث يشهد العالم الآن أعلى مستويات من النزوح على الاطلاق. وقد اضطر نحو 68.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم لترك بيوتهم، وبينهم ما يقرب من 25.4 مليون لاجئ، أكثر من نصفهم تحت سن ال 18. يظل عمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين حيويا أكثر من أي وقت مضى. للمزيد من المعلومات حول المفوضية وعملها بالسودان رجاء زيارة الموقع : http://http://www.unhcr.orgwww.unhcr.org . او على تويتر @RefugeesMedia او زيارة صفحة المفوضية على الفيسبوك (https://www.facebook.com/UNHCRhttps://www.facebook.com/UNHCR)



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