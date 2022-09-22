400 أستاذ وبروفيسور يلوحون بمغادرة جامعة الخرطوم

لوح أكثر من 400 أستاذ بجامعة الخرطوم بالتوقف عن العمل ضمن طاقم التدريس، احتجاجاً على تخفيض رواتب الأساتذة بالمشاهرة بنسبة 50%.
ودعت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، للقاء تشاوري طارئ للجمعية العمومية لمناقشة قضية عقودات الأساتذة بالمشاهرة والزمالة، غداً الخميس بدار الأساتذة بمجمع الوسط.
وقالت في تصريح صحفي: “لا يخفى الوضع الحالي للأساتذة بالمشاهرة والزمالة، فقد أصدرت إدارة الجامعة عقودات جديدة لهم، حيث تم تخفيض المرتبات بنسبة 50% ليصبح المرتب للأساتذة بالمشاهرة والذين هم غالبيتهم بدرجة البروفيسور وأستاذ مشارك، أقل من مرتب محاضر، وليصبح مرتب أساتذة الزمالة أقل من مرتب مساعد تدريس”.
وأضاف: “وفي ظل التطورات الحالية يلوح حوالي 400 أستاذ وبروفيسور بمغادرة الجامعة”.
وكانت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، أمهلت في وقت سابق إدارة الجامعة فرصة حتى أمس الأول الإثنين للبت في مطالب حقوقية قبل اتخاذ خطوات تصعيدية، بعد ان كشفت عن عدة مظالم وقعت على منسوبيها بواسطة إدارة الجامعة، التي حملتها كامل المسؤولية عما يترتب على ذلك. ومن بين المظالم التي كشفتها الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، هي “تأخر صرف مرتبات شهر أغسطس حتى منتصف شهر سبتمبر، وتأخر صرف مرتبات مساعدي التدريس الجدد لمدة ثلاثة أشهر، مع تعنت إدارة الجامعة في التعامل مع القضية، وعدم إصدار خطابات التعيين حتى الآن، بجانب إيقاف مرتب أستاذ لمدة ستة أشهر على الرغم من قيامه بعمله، وفي ذلك مخالفة واضحة للوائح الجامعة
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