22 أكتوبر منظمات مجتمع مدني ونشطاء في وقفة إحتجاجية أمام سفارة السودان في بروكسل ضد الإنقلابيين

أصبح الصبح كأن الزمن الماضي على الماء نقوش ... فارفعي راية اكتوبر فالثورة مازالت تعيش .. يا فخر هذا الجيل يا وطني..
إستولى على الحكم في السودان منذ انقلابه قائد الجيش ومليشيا الجنجويد وبعض قيادات الحركات المسلحة على السلطة الإنتقالية الهشة في 25 أكتوبر 2021 بفوهة البندقية التي حصدت المئات من المواطنين المدنيين السلميين العزل، المقاوميين للإنقلاب، والتفريط في السيادة الوطنية و انتهاج سياسات هوجاء في ذات طريق الإنقاذ تقود البلاد الي عزلة اقليمية و عالمية تلوح نذرها في الأفق.
وأننا اليوم إذ نثمن، عالياً كل مجهودات شبابنا شفاتة وكنداكات المقدمة، في لجان المقاومة وخلفهم شعبنا؛ للإطاحة بهذا الإنقلاب الغاشم ندفع بمذكرتنا التي سوف نقدمها إلى الإتحاد الأوروبي والحكومة البلجيكية، بصورة لسفارة النظام، و لكل دول العالم الحر والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛ بأن يقفوا تضامناً مع شعبنا لاستعادة المسار المدني الكامل وذلك ب:
- تسليم السلطة كاملة للمدنيين - وتشكيل حكومة مدنية خالصة - تخضع لها كل السلطة. - حل مليشيا الدعم السريع - تحقيق دولي في أحداث مجزرة القيادة العامة وتقديم الجناة للمحاكمة. - تقديم الفاسدين والانقلابيين للمحاكم العادلة. - تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
● حلفنا نموت أو نلقى النور وكان فى الخطوه بنلقى شهيد بى دمه بِيِرسُم فجر العيد.
● يقدم الباشمهندس الوليد معروف؛ معرض الشهداء الذين إرتقوا:
لتطلع شمس مقهورة .. بخط الشعب ممهورة .. تخلي الدنيا مبهورة".
ها هنا .. (بقلب العصر فوق طلوله المتناوحة "لهم" التفرد فوق صهوات الخيول روامحا.
● لقاء الأوفياء .. ■ ونهيب بكل السودانيين ببلجيكا وأوروبا المشاركة؛ في هذه الذكرى الأولى المشؤمة لإنقلاب 25 إكتوبر؛ للتضامن، مع من بذلوا الروح وسمو في علياء السماء؛ و مع شعبنا الصامد المناضل ولجان المقاومة وتد أرض الثورة بالخروج والتظاهر، لدعم موقف شعبنا الرامي لبسط السلام واستعادة الديمقراطية والسيادة الوطنية؛ ولقطع الطريق أمام أي تسويات، أو أنصاف حلول تعرقل مسار مرافيء أهداف الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة
التأريخ: السبت 22 - أكتوبر 2022 الزمان : الساعة: 12.00 وحتي 14:00 المكان: من أمام السفارة السودانية ببروكسل Ambassade du Soudan
العنوان: ((Av. Franklin Roosevelt 124, 1050 Bruxelles))
المنظمات المشاركة والنشطاء Sudanese Association in Belgium 1/ تجمع السودانيين ببلجيكا- الأصل 2/ منظمة سودان آكشن قروب. 3/ تجمع السودانيين بلجيكا. 4/ منظمة ايمان - ببلجيكا. 4/ منظمة الفرعون الأسود. 5/ وآخرين من منظمات ونشطاء
● يتخلل الوقفة: ▪︎ كلمة: المركز الموحد لقوى الثورة السودانية بالخارج
▪︎ متحدثين من لجان المقاومة بالداخل وقيادات عمل سياسي ومدني بالخارج
ونغني لك يا وطني كما غنى الخليل مثل ما غنت مهيرة تلهب الفرسان جيلاً بعد جليل ..
• اناشيد وغناء وطني ؛ وهتافات ثورية مصاحبة للنشاط؛ و في حضرت جلالك يطيب الجلوس
{ تأبى الرِّماحُ إذا اجتمعنَّ تكسُّراً ... وإذا افتــــرقَنّ تكــسّرتْ آحادا }
- معاً .. لإسقاط إنقلاب 25 أكتوبر الدموي - معاً .. ضد الحرب القتل والإباد الجماعية .. - معاً .. مع من أجل القصاص لأرواح الشهداء .. وإنهاء مسارب الإفلات من العقاب - معاً .. من أجل سودان موحد ديمقراطي
✌🏻 سوياً .. نحو وطن بنحلم بيهو يوماتي .. وطن شامخ وطن عاتي .. وطن خير ديمقراطي
■ السبت 22 - أكتوبر -2022 - من أمام السفارة السودانية ببروكسل
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 14 2022
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