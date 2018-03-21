192 نزيل في امتحانات الشهادة السودانية

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صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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الخرطوم – خضر مسعود

أعلنت آسيا محمد عبد الله إدريس، وزيرة التربية والتعليم، انطلاقة امتحانات الشهادة الثانوية للعام (2017ـــ2018م) من مدرسة المؤتمر الثانوية بأم درمان، بحضور والي الخرطوم ووزير التربية بولاية الخرطوم، وكشفت الوزيرة خلال طوافها على الإدارة العامة للامتحانات متفقدة عملية استلام أوراق الإجابات والطرود الخاصة بالامتحانات عقب الفراغ من الجلسة الأولى لليوم الأول، أن الإدارة العامة للامتحانات بذلت جهوداً مكثفة لضمان خروج الامتحانات بالصورة المثلى.

إلى ذلك أشار السر الشيخ أحمد وكيل وزارة التربية إلى أن الامتحانات في اليوم الأول سارت بصورة سلسة وهادئة ولم تسجل حتى الآن حالات، وقال إن نزلاء السجون الجالسين لهذا العام بلغ عددهم (192) نزيلاً في جميع أنحاء البلاد، ويجلس النزلاء في (الخرطوم، ومدني والأبيض وبورتسودان والفاشر).