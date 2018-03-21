فيرجينيا تحتفل بالفنان الكبير عبد الكريم الكابلى 25 مارس 2018
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 21-03-2018, 00:33 AM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

192 نزيل في امتحانات الشهادة السودانية

21-03-2018, 00:00 AM

صحيفة اليوم التالي
<aصحيفة اليوم التالي
تاريخ التسجيل: 13-03-2015
مجموع المشاركات: 442

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


192 نزيل في امتحانات الشهادة السودانية

    00:00 AM March, 20 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر






    الخرطوم – خضر مسعود
    أعلنت آسيا محمد عبد الله إدريس، وزيرة التربية والتعليم، انطلاقة امتحانات الشهادة الثانوية للعام (2017ـــ2018م) من مدرسة المؤتمر الثانوية بأم درمان، بحضور والي الخرطوم ووزير التربية بولاية الخرطوم، وكشفت الوزيرة خلال طوافها على الإدارة العامة للامتحانات متفقدة عملية استلام أوراق الإجابات والطرود الخاصة بالامتحانات عقب الفراغ من الجلسة الأولى لليوم الأول، أن الإدارة العامة للامتحانات بذلت جهوداً مكثفة لضمان خروج الامتحانات بالصورة المثلى.
    إلى ذلك أشار السر الشيخ أحمد وكيل وزارة التربية إلى أن الامتحانات في اليوم الأول سارت بصورة سلسة وهادئة ولم تسجل حتى الآن حالات، وقال إن نزلاء السجون الجالسين لهذا العام بلغ عددهم (192) نزيلاً في جميع أنحاء البلاد، ويجلس النزلاء في (الخرطوم، ومدني والأبيض وبورتسودان والفاشر).
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de