يوم السودان بجامعه فيرفيلد بولايه كنتكت

عزاء واجِب ، وتعريف .. بقلم عادل الحكيم
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 17-11-2018, 10:09 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
17-11-2018, 09:23 PM

اخبار سودانيزاونلاين
<aاخبار سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 3077

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


يوم السودان بجامعه فيرفيلد بولايه كنتكت

    09:23 PM November, 17 2018

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
    مكتبتى
    رابط مختصر




    بحمد الله وتوفيقه تمت دعوه البيت السوداني الامريكي بولايه كنتكت لتمثيل السودان في الاحتفالات بيوم التعليم العالمي بجامعه فيرفيلد وبرعايه بروفسير ياسر حمد العضو المؤسس بالبيت السوداني وذلك يوم الأربعاء ١٤/١١/٢٠١٨
    وكانت مشاركه فاعله وقويه شرحنا فيها لطلاب واساتذه وموظفي الجامعه كل المعلومات عن الصور ثقافته وعاداته وتقاليده وكيفيه صناعه القهوه السودانيه وفعلنا ذلك علي ارض الجامعه بالكاتون وعده القهوه السودانيه والبخور وبالطبع لم يكونوا يعلموا شيئا عن السودان وهذا اول احتكاك لهم مع منظمه سودانيه امريكيه في الجامعه
    وتلقينا بعد ذلك العديد من الطلبات من الجامعات الاخري للمشاركه معها في احتفالاتها القادمه
    ونشكر الله والجميع الذين شاركوا في إنجاح هذا اليوم المشهود للسودان بالولايه ويمكنكم متابعه البيت السوداني في الفيس بوك وتويتر والويبسات
    وهنالك لقاءات تم تسجيلها مع موظفي واساتذه الجامعه سوف احاول مشاركتها معكم قريبا
    ودمتم
    ابوعبيده بابكر
    لجنه البيت السوداني الامريكي ولايه كنتكت
    ١٧/١١/٢٠١٨
    تلفون : ٨٦٠٣٤٨٧٧٩٨

    Abuobaida
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de