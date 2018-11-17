يوم السودان بجامعه فيرفيلد بولايه كنتكت



09:23 PM November, 17 2018 سودانيز اون لاين

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بحمد الله وتوفيقه تمت دعوه البيت السوداني الامريكي بولايه كنتكت لتمثيل السودان في الاحتفالات بيوم التعليم العالمي بجامعه فيرفيلد وبرعايه بروفسير ياسر حمد العضو المؤسس بالبيت السوداني وذلك يوم الأربعاء ١٤/١١/٢٠١٨

وكانت مشاركه فاعله وقويه شرحنا فيها لطلاب واساتذه وموظفي الجامعه كل المعلومات عن الصور ثقافته وعاداته وتقاليده وكيفيه صناعه القهوه السودانيه وفعلنا ذلك علي ارض الجامعه بالكاتون وعده القهوه السودانيه والبخور وبالطبع لم يكونوا يعلموا شيئا عن السودان وهذا اول احتكاك لهم مع منظمه سودانيه امريكيه في الجامعه

وتلقينا بعد ذلك العديد من الطلبات من الجامعات الاخري للمشاركه معها في احتفالاتها القادمه

ونشكر الله والجميع الذين شاركوا في إنجاح هذا اليوم المشهود للسودان بالولايه ويمكنكم متابعه البيت السوداني في الفيس بوك وتويتر والويبسات

وهنالك لقاءات تم تسجيلها مع موظفي واساتذه الجامعه سوف احاول مشاركتها معكم قريبا

ودمتم

ابوعبيده بابكر

لجنه البيت السوداني الامريكي ولايه كنتكت

١٧/١١/٢٠١٨

تلفون : ٨٦٠٣٤٨٧٧٩٨



Abuobaida