نعي المغفور له بإذن الله عثمان زين العابدين

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البقاء لله

انتقل إلى جوار ربه بالولايات المتحدة مساء الاثنين 11/12/2018 المغفور له بإذن الله...العميد شرطة معاش عثمان زين العابدين إثر علة لم تمهله طويلا. الفقيد من مواليد مدينة الابيض ودرس في كلية غردون وكان ضمن أول دفعة للشرطة من مدرسة الإدارة وتخرج في العام 1948.عمل بكل ولايات السودان. كان مثالا لضابط الشرطة في المهنية ودماثة الخلق. رفض صبيحة انقلاب مايو دعوة فاروق حمدلله لمواصلة العمل بالداخلية آنذاك وتمت إقالته في نفس اليوم. عمل بإدارة الأمن الصناعي بعد إنشائها في السبعينات ثم سافر إلى المملكة العربية السعودية مستشارا للهيئة الملكية لتنمية الجبيل وينبع في الثمانينات. عاد إلى السودان في بداية التسعينات لمدة قصيرة ثم هاجر للولايات المتحدة وبقى بها حتى توفاه الله. حافظ الفقيد على علاقات طيبة مع كل مكونات الطيف السوداني السياسي والاجتماعي والفني والرياضي وكان قريبا من كثير من الأحداث الهامة في تاريخ السودان وشاهدا عليها...رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا... وألهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون

