اشتمل على أغاني فن الحقيبة السوداني أمسية غنائية سودانية في فستيفال لاند عجمان

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اشتمل على أغاني فن الحقيبة السوداني أمسية غنائية سودانية في فستيفال لاند عجمان

    06:05 PM November, 16 2018

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
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    استضاف فستيفال لاند عجمان أمسية "فن الحقيبة الغنائي السوداني " بتنظيم منتدى آية الثقافي بمشاركة الفنان حسن شرف الدين والفنان حسن محجوب والفنان فضل أيوب والفنان وليد تكروني المخضرمين في أداء أغنيات "فن الحقيبة" ، قدم الأمسية الباحث في مجال التراث وفن الحقيبة الأستاذ معتصم كباشي .
    شهدت الأمسية في طياتها التعريف بـ "شعراء وفناني وملحني الحقيبة" الذين أثروا الوجدان السوداني خلال فترة الأربعينات من القرن الماضي وما زالت أعمالهم الفنية والأدبية حية وراسخة رغم تقادم الزمن.. تغنى فنانو المهرجان بأغنيات رواد الحقيبة : أبو صلاح ، خليل فرح ، ود الرضي ، سيد عبدالعزيز ، محمد علي عبدالله الأمي وغيرهم ، كما تحدث الأستاذ معتصم كباشي عن ذكرى مرور 64 عاماً على برنامج (حقيبة الفن / من حقيبة الفن).
    وبمناسبة المولد النبوي الشريف عرج المتحدث في الليلة إلى التربية الدينية لشعراء الحقيبة وتطرقهم لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال القصائد الدينية والمدائح النبوية وحتى في قصائدهم العاطفية الغزلية ، لتشكل هذه الأعمال الغنائية مرحلة مهمة في تطور الأغنية السودانية بما تحمله من مضامين وبما تحلى به شعراؤها ومؤدوها من علم وثقافة ومعرفة وقدرة عالية على نسج الأشعار وتلحينها وأدائها.
    بهذه المناسبة أعربت الشاعرة آية وهبي رئيسة اللجنة المنظمة للمهرجان عن شكرها لإدارة أرض المهرجانات فستيفال لاند عجمان الوجهة العائلية المميزة على استضافتها للمهرجان ولفعاليات المنتدى ، وقالت إن المهرجان جاء في إطار الجهود المبذولة من قبل إدارة المنتدى للتعريف بالسودان وثقافته وتراثه وخلق حلقة اتصال ثقافي بين الجالية السودانية وبين الإمارات وبين الجالية السودانية وغيرها من الجاليات العربية المقيمة على أرض الإمارات.
     من جانبها رحبت إدارة فستيفال لاند عجمان بمشاركة الفن السوداني في فستيفال لاند الذي يخدم كافة المواطنين والمقيمين والسائحين في عجمان خاصة والإمارات بشكل عام نظراً لموقعه المتوسط في إمارة عجمان وسهولة وسرعة  الوصول له من مختلف الإمارات.
    وتعتبر فستيفال لاند عجمان المكان الأمثل لمختلف المهرجانات والفعاليات والأنشطة التي تقام على مدار العام وتتلاءم مع احتياجات جميع أفراد الأسرة ، وذلك على مساحة إجمالية تتجاوز 90 ألف متر مربع ، وتعد من أكبر المعارض الدائمة في المناطق الشمالية من الدولة ، وقد تم تجهيزه ليكون الحاضن المثالي لمختلف المهرجانات والفعاليات لجميع أفراد الأسرة ولمختلف الجنسيات والثقافات إضافة إلى الأنشطة الخاصة بالأطفال ذوي القدرات الفائقة وأصحاب الهمم.
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