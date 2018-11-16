نداء جبل مرة:التقرير الختامي

06:00 PM November, 16 2018 سودانيز اون لاين

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إختتمت اللجنة المنظمة لحملة /و نداء جبل مرة أعمالها يوم امس الخميس ١٥ نوفمبر ٢٠١٨ بتقرير مالي للحملة والحفل الخيري وتقييم شامل للحفل الخيري الذي أقيم يوم ١٠ نوفمبر وبذلك يكون تم إسدال الستار على حملة جمع التبرعات لمساعدة ضحايا الانزلاق الأرضي الذي وقع على قرية تربا شرقي جبل مرة والتي استمرت لمدة شهرين منذ أن إبتدرتها منظمة دارفور ادفوكسي في ١٥ سبتمبر ٢٠١٨ وبمبادرات شجاعة من نفر كريم من عدد من الناشطين/ت انتقلت الحملة إلى إطار أوسع وبرعاية كريمة من منظمة دارفور آدفوكسي حيث توسعت لتكون لجنة شملت عدد مقدر من الناشطين/ت بمدينة ملبورن الذين عملوا بجد واجتهاد و مثابرة مستقطعين من وقتهم الغالي لإخراج الحفل الخيري في صورة زاهية شملت كل ألوان الطيف السوداني وكان ذلك المساء كرنفالا سودانيا خالصا تلونت بالغناء الحديث والشعبي اضافة الى الرقصات الشعبية من بعض المجموعات السودانية وقد كان ذلك اليوم استفتاء حقيقي لنجاح المبادرات الإنسانية وسط المجموعات السودانية بأستراليا بشهادة الجميع متى ما توفرت الإرادة الصادقة بين المنظمين وقد تقدم الأستاذ محمد مقدم بمبادرة مكتوبة راجيا إبقاء اللجنة لتكون نواة لمنظمة للأعمال الإنسانية والثقافية تجمع كل ألوان الطيف السوداني.

لقد كانت الحصيلة المالية النهائية للحملة ناجحة بامتياز بإجمالي دخل بلغ ١٤٣٥٠ دولار. وهذا بمثابة اعلان واقرار لكل للذين ساهموا بأموالهم من ثمن التذكرة والتبرع الى المجهود الفردي لكل شخص ساهم لانجاح هذه المبادرة الإنسانيةوفي الختام لا يسعنا الا نقدم شكرنا وامتناننا لكل الذين ساهموا لانجاح المبادرة افرادا وجماعات ومؤسسات ونخص بالشكر :

- المطربين والعازفين والساوندست والفرق الشعبية.

- هاجر كباشي

- السمؤال سرالختم

- قرنق مشار

- قاسم حباب

- مروان

- التوأم (حسن وحسين).

- جاستن.

- الاروغنست /حافظ/ جوك

-الساوندست /يحى

-الاكورديونست/ ذكي

- فرقة جبال النوبة الشعبية

- فرقة وري فور- شبرتون

- فرقة أطفال وري فور صنشاين.



• المؤسسات:

- يازي لاعمال التصميم(Yazy design)-

- مماي للتجارة المحدودة(Mamy Ptd Ltd).

-راديو 3CR -نايل شو/فيكتوريا

- منظمة عونا وإستديو بركاوي- ملبورن.

- جمعية ابناء شرق السودان الخيرية.

- مجموعة حتى نعود الثقافية (بيرث).

- الجالية الإريترية - ملبورن.

- الجمعيات والروابط السودانية - ملبورن.

- المساهمون من فيكتوريا.

- المساهمون من كوينزلاند.

- المساهمون من نيو ثاوث وليز.

- المساهمون من غرب استراليا.

- المساهمون من تسمانيا.

- المساهمون من كانبيرا.



و عزرا لمن سقط اسمه سهوا ولكل الجنود المجهولين نقول لكم كتر خيركم.



اللجنة المنظمة /١٦ نوفمبر ٢٠١٨/ملبورن.

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