اجر وعافية للاستاذ ابوعركي البخيت بعد الجراحة الطارئة والناجحة.



07:34 PM November, 15 2018 سودانيز اون لاين

صلاح الباشا-السعودية

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اجري صباح يوم الاربعاء الماضية الاستاذ الموسيقار ابوعركي البخيت عملية

جراحية لإستئصال البروستاتا التي عاني منها خلال الايام الماضية .. وذلك

علي ايادي نخبة متميزة من اطباء الجراحة بمستشفي شرق النيل .. تكللت

بالنجاح ان شاء الله .

وقد اهتمت به ادارة المستشفي واطباؤها اهتماما كبيرا ...

وسجلنا له زيارة عصر اليوم الاربعاء في غرفته التي تحمل الرقم ١١١

بالجناح الخاص بالمبني الجديد بعد ان اتصلت بنا كريماته فور إجراء

العملية.

وقد وجدناه والحمد لله في احسن حال تحفه اسرته الصغيرة واهله واصدقاؤه.

وقد عبر لنا الاستاذ عركي عن كامل شكره وتقديره لهؤلاء الاطباء الذين

منحوه الاهتمام الكامل قبل واثناء وبعد آجراء العملية وف مقدمتهم الدكتور

شرف الدين الجزولي وطافم العملية من اطباء واختصاصيي تخدير وسسترات

وغيرهم من الذين وقفوا معه هذه الوقفة المشرفة وفي فترة وجيزة جدا ..

وهذا ما يدل علي خاصية الوفاء عند الاستاذ ابوعركي الذي ابت احاسيسه

العالية الا ان يشكر هؤلاء الاطباء ومساعديهم فردا فردا .. متمثلا بالقول

الطيب ( من لا يشكر الناس لا يشكر الله )

نسال الله تعالي ان يعجل بشفاء الموسيقار ابو عركي البخيت وان تعود له

عافيته سريعا ليعانق جمهوره الذي ظل يبادله الحب والوفاء طوال مسيرته

الفنية الممتدة وهو من الذين وضعوا للفن قيمة ومعني وللفنان هدفا ورسالة

لشعبه.