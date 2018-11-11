النقيب أحمد المجذوب يعتقل معتز تنو مرة أخرى بالقضارف

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11-11-2018, 08:53 PM

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تاريخ التسجيل: 25-10-2013
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النقيب أحمد المجذوب يعتقل معتز تنو مرة أخرى بالقضارف

    08:53 PM November, 11 2018

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    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
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    تم عصر اليوم الأحد القبض مرة أخرى على معتز محمد عبد الله والزج به في حراسة القسم الجنوبي بمدينة القضارف نتاج لبلاغ جديد من جارته بحي ديم النور ، وقد أمر النقيب أحمد المجذوب بعد الإفراج عن معتز وعدم التحقيق معه حسب ما أفاد معتز من داخل السجن .

    وكان معتز قد بات ليلة الأربعاء الماضية بحراسة القسم الجنوبي نتاج لبلاغ من جارته بالمادة 160 ، ورغم أن وكيل النيابة يومها قرر القبض والإفراج بعد التحري عن معتز ، إلا أن معتز بات سجينا بالحراسة بقرار من النقيب شرطة أحمد المجذوب الذي رفض إطلاق سراح معتز رغم أن التحري قد اكتمل بواسطة الصول عبدالرحمن ، بل أن الصول عبد الرحمن نفسه تم حجزه بجريرة التحري مع معتز !!

    لمزيد من المعلومات يمكن التصال على معتز تنو ت: 0912667728
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11-11-2018, 09:37 PM

نيمو


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Re: النقيب أحمد المجذوب يعتقل معتز تنو مرة أخ� (Re: اخبار سودانيزاونلاين)

    غايتو خبر عجيب وصياغة اعجب !!
    اول حاجة ورونا معتز تنو دا منو ؟ وليه جارتو فتحت فيهو بلاغ ؟ ولو البلاغ حقيقي المشكلة وين ؟مكانها وين المشكلة ؟ولو البلاغ كيدي السبب شنو والجارة دي منو ومحرشة ولا اصالة عن نفسها ؟ ومعتز سياسي ولا فنان ولا لاعب كورة ولا شغلو شنو بالضبط ؟ غايتو مشكلة الخبر نفسها اكبر من مشكلة معتز وجارتو هسع بذمتكم دا خبر ؟ اتصل على معتز وأسألو اقول ليهو لا بتعرفني لا بعرفك لكن قالو في مشكلة بيك وبين جارتك ممكن اعرفها ؟ حشري انا بعملها وحياة الله
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