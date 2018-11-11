النقيب أحمد المجذوب يعتقل معتز تنو مرة أخرى بالقضارف



08:53 PM November, 11 2018 سودانيز اون لاين

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تم عصر اليوم الأحد القبض مرة أخرى على معتز محمد عبد الله والزج به في حراسة القسم الجنوبي بمدينة القضارف نتاج لبلاغ جديد من جارته بحي ديم النور ، وقد أمر النقيب أحمد المجذوب بعد الإفراج عن معتز وعدم التحقيق معه حسب ما أفاد معتز من داخل السجن .



وكان معتز قد بات ليلة الأربعاء الماضية بحراسة القسم الجنوبي نتاج لبلاغ من جارته بالمادة 160 ، ورغم أن وكيل النيابة يومها قرر القبض والإفراج بعد التحري عن معتز ، إلا أن معتز بات سجينا بالحراسة بقرار من النقيب شرطة أحمد المجذوب الذي رفض إطلاق سراح معتز رغم أن التحري قد اكتمل بواسطة الصول عبدالرحمن ، بل أن الصول عبد الرحمن نفسه تم حجزه بجريرة التحري مع معتز !!



لمزيد من المعلومات يمكن التصال على معتز تنو ت: 0912667728