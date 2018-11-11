النقيب أحمد المجذوب يعتقل معتز تنو مرة أخرى بالقضارف

تم عصر اليوم الأحد القبض مرة أخرى على معتز محمد عبد الله والزج به في حراسة القسم الجنوبي بمدينة القضارف نتاج لبلاغ جديد من جارته بحي ديم النور ، وقد أمر النقيب أحمد المجذوب بعد الإفراج عن معتز وعدم التحقيق معه حسب ما أفاد معتز من داخل السجن .
وكان معتز قد بات ليلة الأربعاء الماضية بحراسة القسم الجنوبي نتاج لبلاغ من جارته بالمادة 160 ، ورغم أن وكيل النيابة يومها قرر القبض والإفراج بعد التحري عن معتز ، إلا أن معتز بات سجينا بالحراسة بقرار من النقيب شرطة أحمد المجذوب الذي رفض إطلاق سراح معتز رغم أن التحري قد اكتمل بواسطة الصول عبدالرحمن ، بل أن الصول عبد الرحمن نفسه تم حجزه بجريرة التحري مع معتز !!
لمزيد من المعلومات يمكن التصال على معتز تنو ت: 0912667728
غايتو خبر عجيب وصياغة اعجب !! اول حاجة ورونا معتز تنو دا منو ؟ وليه جارتو فتحت فيهو بلاغ ؟ ولو البلاغ حقيقي المشكلة وين ؟مكانها وين المشكلة ؟ولو البلاغ كيدي السبب شنو والجارة دي منو ومحرشة ولا اصالة عن نفسها ؟ ومعتز سياسي ولا فنان ولا لاعب كورة ولا شغلو شنو بالضبط ؟ غايتو مشكلة الخبر نفسها اكبر من مشكلة معتز وجارتو هسع بذمتكم دا خبر ؟ اتصل على معتز وأسألو اقول ليهو لا بتعرفني لا بعرفك لكن قالو في مشكلة بيك وبين جارتك ممكن اعرفها ؟ حشري انا بعملها وحياة الله
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