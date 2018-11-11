الولايات المتحدة الأمريكية تعلن إستعدادها رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب و ترحب بت



08:52 PM November, 11 2018 سودانيز اون لاين

عبير سويكت-France

مكتبتى

رابط مختصر







أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في بيان صحفي صادر من واشنطن العاصمة على لسان المتحدث الرسمي هيذر ناويرت بتاريخ 7 نوفمبر 2018 عن إستعدادها للبدء في عملية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا ما ألتزمت السودان بجميع المعايير القانونية ذات الصلة و تم الوفاء بها ، مشيرة إلى أن السودان قد أحرز تقدمًا في معالجة القضايا المتعلقة بستة مجالات رئيسية ذات الإهتمام المشترك التي حددها إطار المرحلة الثانية.



و أبدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها مستعدة للتعاون مع السودان و العمل على رصد التقدم المحرز ،و أضافت الولايات المتحدة أنها تسعى إلى تحقيق تطورات مفيدة لصالح الشعب السوداني و الإقليم .



و كانت الأجتماعات الثنائية التي عقدت في واشنطن العاصمة يوم 6 نوفمبر 2018 و جمعت كل من نائب وزير الخارجية جون ج. سوليفان و وزير الخارجية السوداني الدِيرديري محمد أحمد في إطار إطلاق "المرحلة الثانية" للمشاركة الثنائية بين البلدين حيث تم تصميم المرحلة الثانية لتوسيع التعاون الثنائي ، وتسهيل الإصلاحات الهادفة لتعزيز الإستقرار في السودان ، وتحقيق مزيد من التقدم في عدد من المجالات التي تعتبر مركز إهتمام الولايات المتحدة منذ زمن طويل .



و كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد رحبت

بما أسمته التعاون و الإلتزام السوداني بتحقيق التقدم في المجالات الرئيسية التي ذكرتها على النحو التالي :

_توسع التعاون في مكافحة الإرهاب.

_وتعزيز حماية حقوق الإنسان وممارساتها ، بما في ذلك حرية الدين والصحافة.

_ تحسين وصول المساعدات الإنسانية ، ووقف الأعمال العدائية الداخلية.

_خلق بيئة أكثر ملاءمة للتقدم في عملية السلام في السودان.

_اتخاذ خطوات لمعالجة بعض الأعمال الإرهابية البارزة.

_والالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بكوريا الشمالية كجزء من العملية .

و بناءا على التعاون و الإلتزام بهذه القضايا الرئيسة التي تم ذكرها يكون إستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



عبير المجمر (سويكت)



11/12/2018

