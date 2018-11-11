الولايات المتحدة الأمريكية تعلن إستعدادها رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب و ترحب بت

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11-11-2018, 08:52 PM

عبير سويكت
<aعبير سويكت
تاريخ التسجيل: 07-08-2016
مجموع المشاركات: 265

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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن إستعدادها رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب و ترحب بت

    08:52 PM November, 11 2018

    سودانيز اون لاين
    عبير سويكت-France
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    أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في بيان صحفي صادر من واشنطن العاصمة على لسان المتحدث الرسمي هيذر ناويرت بتاريخ 7 نوفمبر 2018 عن إستعدادها للبدء في عملية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا ما ألتزمت السودان بجميع المعايير القانونية ذات الصلة و تم الوفاء بها ، مشيرة إلى أن السودان قد أحرز تقدمًا في معالجة القضايا المتعلقة بستة مجالات رئيسية ذات الإهتمام المشترك التي حددها إطار المرحلة الثانية.

    و أبدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها مستعدة للتعاون مع السودان و العمل على رصد التقدم المحرز ،و أضافت الولايات المتحدة أنها تسعى إلى تحقيق تطورات مفيدة لصالح الشعب السوداني و الإقليم .

    و كانت الأجتماعات الثنائية التي عقدت في واشنطن العاصمة يوم 6 نوفمبر 2018 و جمعت كل من نائب وزير الخارجية جون ج. سوليفان و وزير الخارجية السوداني الدِيرديري محمد أحمد في إطار إطلاق "المرحلة الثانية" للمشاركة الثنائية بين البلدين حيث تم تصميم المرحلة الثانية لتوسيع التعاون الثنائي ، وتسهيل الإصلاحات الهادفة لتعزيز الإستقرار في السودان ، وتحقيق مزيد من التقدم في عدد من المجالات التي تعتبر مركز إهتمام الولايات المتحدة منذ زمن طويل .

    و كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد رحبت
    بما أسمته التعاون و الإلتزام السوداني بتحقيق التقدم في المجالات الرئيسية التي ذكرتها على النحو التالي :
    _توسع التعاون في مكافحة الإرهاب.
    _وتعزيز حماية حقوق الإنسان وممارساتها ، بما في ذلك حرية الدين والصحافة.
    _ تحسين وصول المساعدات الإنسانية ، ووقف الأعمال العدائية الداخلية.
    _خلق بيئة أكثر ملاءمة للتقدم في عملية السلام في السودان.
    _اتخاذ خطوات لمعالجة بعض الأعمال الإرهابية البارزة.
    _والالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بكوريا الشمالية كجزء من العملية .
    و بناءا على التعاون و الإلتزام بهذه القضايا الرئيسة التي تم ذكرها يكون إستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

    عبير المجمر (سويكت)

    11/12/2018
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