بيان من المنسقية العامة للنازحين واللاجئين حول زيارة قائد مليشيا الدعم السريع لمعسكرات شمال دارفور

00:41 AM November, 10 2018 سودانيز اون لاين

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بيان مهم

حول تداعيات زيارة حميدتي قائد مليشيا الدعم السريع لمعسكرات زمزم بشمال دارفور

جماهيرالشعب السوداني :-

ظلت المنسقية منذ تكوينها تدافع عن حقوق النازحين واللاجئين من تداعيات الهجوم المنظم من قبل النظام ومليشياته والمؤامرات التي تدار من قبل بعض من الانتهازيين لتفكيك معسكرات النازحين واللاجئين عبر دمجها في المدن لمحو آثار جرائم نظام المؤتمر اللاوطني .

كما تابعتم زيارة قائد مليشيا الدعم السريع المدعو حميدتي الي معسكر زمزم بمدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور غربي السودان في الرابع من شهر نوفمبر من العام الجاري وما تبعها من تهديد ووعيد للنازحين بالزج بهم في السجون.



النازحين واللاجئين :-

آن الأوان للوقوف في وجه الطغاة صفا واحدا وحسم كافة الإنتهازيين المتربصين بقضايا النازحين والمندسين الذين يعملون لخدمة أجندة النظام والإبقاء عليه .

وعليه فإن المنسقية العامة تؤكد الآتي :-

أ/ المعسكرات خط أحمر بالنسبة لنا كنازحين والمساس بها يعتبر مساسا بشرفنا وإنسانيتنا والدفاع عنهما واجب مقدس .

ب/ ندعو المجتمع الدولى للإنحياز والوقوف مع الضحايا عبر تقديم المجرمين الهاربين من العدالة إلى المحكمة الجنائية الدولية .

ج/ نطالب قضاة المحكمة الجنائية الدولية الدولية بإدراج قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) من ضمن قوائم المجرمين المطلوبين لدى المحكمة وتقديمه للعدالة والقصاص لضحاياه الذين قتلهم وشردهم وعذبهم .

د/ ندعو جميع النازحين واللاجئين برفع درجة الإستعداد للدفاع عن معسكراتهم والزود عنها بالمهج والأرواح وهى آخر ما تبقي لنا من ملجأ رغم بؤسها فهي تحفظ كرامتنا وإنسانيتنا.

ه/ نطالب برنامج الغذاء العالمي إلي ترك المراوغات وتمرير خطط وبرامج النظام عبر تجويع النازحين لخلق بيئة مواتية تمهد إلي تفكيك المعسكرات .

و/ نطالب البعثة المشتركة لليوناميد بالوقوف مع ضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بدلا من الوقوف مع الجلادين والهاربين من العدالة الدولية وترك التواطوء مع النظام عبر كتابة التقارير السالبة وإخفاء المعلومات والتستر علي جرائم النظام أو وتسليم مقار البعثة لمليشيات الدعم السريع وإستغلالها كثكنات عسكرية للمليشيات وسجون ومعتقلات وبيوت أشباح لتعذيب النازحين والمواطنين العزل وكل منتقدي النظام.





الرحمة والمغفرة للشهداء الأبرار

عاجل الشفاء للجرحي والمصابين

الحرية للأسري والمعتقلين البواسل





يعقوب محمد عبد الله (فوري)

المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين

11 نوفمبر 2018م |Articles |News |مقالات |بيانات