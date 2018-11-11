تفاصيل جديدة في قضية محمد حسن الشهير بـ(البوشي)

00:40 AM November, 10 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الانتباهة-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: هاجر سليمان

شرعت نيابة امن الدولة فى التحقيق مع المتهم محمد حسن الشهير بـ(البوشي) بعد ان وجه وكيل اعلى نيابة امن الدولة بتقييد تهم فى مواجهته تحت المواد 50/51/53/64/66/69/77 ق ج المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة والتجسس ونشر اخبار كاذبة بجانب اثارة الكراهية ضد الطوائف، ذلك بالاضافة الى المواد 17/14/11 من قانون جرائم المعلوماتية المتعلقة باشانة السمعة والاحتيال وانتحال صفة الغير ، وتصل عقوبة ثلاث من التهم الموجهة اليه للإعدام .



عريضة الشكوى



وتأتى خطوة الاجراءات القانونية اثر عريضة تقدمت بها الادارة القانونية بجهاز الامن والمخابرات الوطنى تضمنت تفاصيل الاتهامات بالدلائل والبراهين، وحوت عريضة الشكوى نماذج من المواد التى قام بنشرها البوشي على صفحته الشهيرة بفيسبوك بالاضافة الى مقاطع فيديو لايف قام بتسجيلها وتحمل على متنها مواد اعتبرتها النيابة كاذبة ومضللة .



وتناول المتهم في بعض مقاطعه مواضيع مثل (الثورة انطلقت) ، (وااااااا سوداناااااااه .. الاغتصاب في شوارع الخرطوم عينك عينك) وايضاً عدة مواضيع أخرى حول الاقتصاد وغيرها من الموضوعات، التى وصفتها الدعوى الجنائية بالكاذبة والتى لا تمت للحقيقة بصلة، علماً ان الكثير من منشوراته وجدت رفضاً من قبل عدد من متابعيه من الناشطين والمواطنين.



اتهام بالعمالة



الناشطة المعروفة سوزان الكاشف كتبت بمواقع التواصل واتهمت (البوشي) بالعمالة لصالح جهاز الامن السودانى وكشفت الناشطة فى نشراتها بان البوشي قام بالاعتداء على إحدى السيدات بجمهورية مصر بعد ان قام بتخديرها وتصويرها لتقوم هى بالاتفاق مع بعض البلطجية للانتقام منه وجرت محاولة لاغتياله نجا منها ، كما وسمته الناشطة بالاتجار باسم النضال الكاذب .



عندما اختفى البوشي فى القاهرة أثار اختفاؤه حالة من الهلع وسط متابعيه واثار الغموض الذى اكتنف الاختفاء اعدادا كبيرة من عناصر المعارضة والمتابعين للشاب وتغريداته لدرجة ان اعدادا من مناصرويه حذروا من مغبة ان يكون مصير البوشي كمصير (الخاشقجي)، وانشأ عدد من متابعيه قروبات تحمل اسم (كلنا البوشي) واستمرت حالة القلق الى ان دحضت والدته الشائعات التيي اثيرت حول اختفائه.



محاكمة عادلة



كان ظهور والدة البوشي بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير والتى أعلنت ان ابنها ليس مختفياً بل تم اعتقاله بحسب اتصال هاتفي تلقته من جهاز الامن اكد لها ان ابنها في قبضتهم وبعدها خمدت ثورة القلق, وبمجرد ظهور والدته وتأكيد مكان تواجده تخلى عنه الكثيرون .



لمن لا يعرف البوشي فهو ناشط كانت ابرز مخاطباته مخاطبة الميدان الشرقي وتسجل قنواته أعلى مشاهدات ومتابعات ، وتؤكد السلطات انه عقب التحقيق مع المتهم وإكمال ملف التحريات، سيقدم المتهم لمحاكمة عادلة ومفتوحة للجميع .









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