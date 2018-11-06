قرار بتشكيل لجنة لتنفيذ حوافز المغتربين من رئاسة مجلس الوزراء

في اطار اهتمام الدولة بشريحة المغتربين وتنفيذا لمصفوفة حوافز المغتربين التي اجيزت *وفق القرار الصادر من مجلس الوزراء القومي في الخامس من يوليو ٢٠١٨م* اصدر السيد *احمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء القرار الوزاري ٢٢ لسنة ٢٠١٨م والقاضي بتشكيل لجنة لتنفيذ حوافز المغتربين* برئاسة دكتور مسلم احمد الامير وزير الدولة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، وإنابة الامين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين في الخارج ، وعضوية ، الامين العام للصندوق القومي للاسكان والتعمير ، ونائب محافظ بنك السودان المركزي ، مدير عام الادارة العامة للجمارك ورسوم الانتاج ، مدير عام هيئة الجوازات والسجل المدني الامين العام لديوان الزكاة ، مدير عام المركز القومي للمعلومات ، مدير شركة الخدمات المصرفية وممثل شركة إي - بيي ، مديرو العموم في جهاز المغتربين ، ممثل المجلس الاعلى للاستثمار ، مدير الإعلام في جهاز المغتربين ومديرشئون الوحدات بوزارة رئاسة مجلس الوزراء . عقدت اللجنة *اجتماعها الاول* ظهر اليوم داخل رئاسة مجلس الوزراء لمناقشة مطلوبات تنفيذ القرار حسب مهام واختصاصات اللجنة ، اكد رئيس اللجنة دكتور مسلم التزام وحرص اللجنة على *متابعة وتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمصفوفة الحوافز مع الجهات المعنية* ، *واعداد وتنفيذ الخطة الاعلامية اللازمة للتعريف بالحوافز ومزاياها* *للمغتربين واصدار المنشورات التنفيذية اللازمة لتنفيذ الحوافز بما فيها الرسم الموحد وادارج مطلوباته في ميزانية العام الجديد* . *وتنفيذ البطاقة الذكية للمغتربين الى جانب الاستثمارات والاعفاءات والتمويل للسكن والسيارات*
قدم الامين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين في الخارج السفير كرار التهامي للجنة عرضا يوضح مزايا التحويلات واثرها في دعم الاقتصاد القومي *واهمية الحوافز للمغتربين في تحقيق ذلك*
الجدير بالذكر ستعقد اللجنة اجتماعات راتبة لمتابعة تنفيذ حوافز المغتربين لترفع تقريرها الختامي لرئاسة مجلس الوزراء بعد شهر من انعقاد الاجتماع الاول .
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