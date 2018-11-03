الشعبي: نطالب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات



11:22 PM November, 03 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الانتباهة-الخرطوم-السودان

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الفاشر: الإنتباهة أون لاين

قال إن قضايا معاش الناس والحريات وإحلال السلام، ستظل من أولويات الحزب، مستعرضاً الجهود المبذولة من قبل الحزب والمبادرات المطروحة في هذا الشأن. وطالب خلال المنبر الدوري لحزب المؤتمر الشعبي بولاية شمال دارفور أمس، طالب بضرورة إلغاء القوانين المقيدة للحريات، بجانب العمل على مكافحة الفساد، مؤكداً وقوف الحزب مع مكافحة الفساد وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة لاسيما خفض الانفاق الحكومي. وقال إن خفض الإنفاق الحكومي الذي أعلنه رئيس الجمهورية في وقت سابق، يتسق تماماً مع أطروحات حزب المؤتمر الشعبي الرامية الى إصلاح حال البلاد . وجدد عبد الرازق تمسك حزبه بالحوار الوطني باعتباره المخرج الأساسي لكافة قضايا البلاد، مشيراً الى مشاركة حزبه في حكومات الوفاق الوطني ببعض ولايات السودان بأربعة وزراء، لافتاً الى وجود تنسيق وتعاون مع القوى السياسية المختلفة بالبلاد من أجل القضايا الوطنية.