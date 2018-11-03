نيابة المعلوماتية تُحذّر ناشري الفيديوهات الفاضحة فتح بلاغ في مواجهة ناشري فيديو فاضح عبر وسائط الت

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03-11-2018, 09:23 PM

صحيفة الصيحة السودانية
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نيابة المعلوماتية تُحذّر ناشري الفيديوهات الفاضحة فتح بلاغ في مواجهة ناشري فيديو فاضح عبر وسائط الت

    10:23 PM November, 03 2018

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: الصيحة

    كشفت نيابة جرائم المعلوماتية عن فتح بلاغ تحت المادة (14) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة (2007م) المتعلقة بالمواد المخلّة بالآداب والحياء في مواجهة ناشري الفيديو الفاضح الذي يُظهر امرأة مع رجل في وضع مُخِل بالآداب.

    وكشفت مصادر عدلية في تصريح لـ "المركز السوداني للخدمات الصحفية" أمس، أن النيابة ستشرع في التحري مع المتهمين، وشدد على أن القانون ينص على معاقبة المتهمين في مثل هذه الجرائم بالسجن أو الغرامة أو الاثنين معاً، وهدد بأن أي شخص يقوم بنشر مثل تلك الفيديوهات ستطالهُ أيدي النيابة وسينال العقاب والجزاء.

    ودعت المصادر لعدم نشر الفيديوهات المخلّة والمسيئة، ونوهت إلى أنها تتنافى مع الدين الحنيف في المقام الأول، ولا تشبه عادات وتقاليد السودانيين من جهة أخرى.
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