السودان: 18000 اسرة في ولاية وسط دارفور يحصلون على بذور ومواد غذائية

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اللجنة الدولية للصليب الأحمر – بيان صحفي رقم KHA 1800555

15 يوليو 2018



الخرطوم (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) – يتلقى ثمانية عشر ألف أسرة في منطقة جبل مرة في دارفور، اربعة عشر الف في روكيرو واربعة الاف في قولو مساعدات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تشتمل على بذور ومواد غذائية. شاركت جمعية الهلال الأحمر السوداني، الشريك الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، في تقييم وتسجيل الأشخاص المستفيدين، وتوزيع البذور.



صرح جوزيف دوم، المهندس الزراعي باللجنة الدولية للصليب الأحمر، قائلاً " سيمكن توزيع البذور الأسرالمستهدفة من تغطية إحتياجاتهم الغذائية للعام القادم كما سيساهم توزيع المواد الغذائية في توفير إحتياجاتهم الغذائية خلال العمليات الزراعية وضمان زراعة البذور بدلا من إستهلاكها لان المستفيدين لديهم مصادر محدودة للحصول علي الغذاء".



ويستهدف توزيع المساعدات الأسر العائدة والمقيمة الاكثر حوجة في 100 قرية في منطقة روكيرو، و82 قرية في منطقة قولو. وستحصل كل عائلة علي بذور الفول السوداني، بذور الذرة، ومجموعة متنوعة من بذور الخضروات. بالإضافة إلى حصولهم علي حصة غذائية لمدة شهر وتتكون من الذرة والبقوليات والزيت و السكر والملح.



تقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدات إلى الأشخاص المتأثرين بالنزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى في شتى أنحاء العالم، وتبذل ما في وسعها لصون كرامتهم وتخفيف معاناتهم، وفي كثير من الأحيان، تقوم بذلك مع شركاء الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وتسعى المنظمة لتفادي حدوث المعاناة من خلال نشر وتعزيز القانون الدولي الإنساني ومناصرة المبادئ الإنسانية العالمية.



لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:



بالسيد/ عادل شريف، بعثة اللجنة الدولية في الخرطوم، الهاتف: +249 912 161 493

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