الجمعية العمومية لإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة تجدد الثقة في المكتب التنفيذي الحالي لدورة جديدة -

04:10 AM July, 15 2018 سودانيز اون لاين

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إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة:الجمعية العمومية لإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة تجدد الثقة في المكتب التنفيذي الحالي لدورة جديدة - ٢٠١٨ - ٢٠٢٠

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إنعقدت الجمعية العمومية لإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة في مدينة لستر - يوم السبت ١٤ يوليو ٢٠١٨ حسب الإعلان السابق (مرجع رقم ١). وجاء إجتماع الجمعية العمومية ( العادية) للوقوف على تقرير عمل الاتحاد خلال العامين الماضيين (دورة ٢٠١٦-٢٠١٨) وأيضاً لإنتخاب مجلس تشريعي جديد يتسلم زمام الأمور وِفقاً لنظم ودستور الإتحاد.

وتوافدالحضور من مدن مختلفة بالمملكة المتحدة للقيام بمهامهم، علماً انه قد قدمت دعوات لجميع الروابط والمجالس القبلية المكونة للمجتمع السوداني الدارفوري بالمملكة. ولكن لعدم قدوم بعض الروابط لحضور ذلك اليوم، وايضاً نظراً لظروف تقديرية رأتها رئاسة المجلس التشريعي،

إفتتح رئيس المجلس التشريعي الأستاذ صديق أحمد حديثه بتقديم الشكر الجزيل للاتحاد ممثلاً في سلطته العليا الا وهي الجمعية العمومية، ويليها المجلس التشريعي ثم المكتب التنفيذي، شكر الجميع على الحضور واثنى على أهل مدينة لستر جهدهم ودعمهم لقضية أهل السودان العادلة ضد النظام المجرم عمر البشير، وايضاً شكر جمعية أبناء دارفور بمدينة لستر على استضافتهم الجمعية العمومية لاتحاد دارفور بالمملكة.

ثم بدا استاذ صديق بشرح مهام الجمعية العمومية والاجراءات التي يجب اتخاذها في هذا اليوم. ونظراً لما سبق ذكره بخصوص الروابط وايضا الحضور في ذلك اليوم علاوة على مسائل تقديرة رآها هو والمقرر العام دورة الاستاذ نجم الدين تبن، تم إرجاع اتخاذ القرار للجمعية العمومية الموجودة لاتخاذ الإجراءات القادمة وعليه أُتيحت الفرص للحضور من الجمعية العمومية للإدلاء بآرائهم وتلخصت المقترحات في مقترحين:-

١. تجديد الثقة في المكتب الحالي على ان يتم تكملة المقاعد الشاغرة في المكتب التنفيذي والمجلس التشريعي من الجمعية العمومية.

٢. يتم تأجيل إجتماع الجمعية العمومية لموعد آخر لتكثيف عمل على اتصالات بالروابط وبقية الأجسام



وتمت عملية التصويت بالاغلبية الكبيرة على ترجيح المقترح الاول، وعليه تم تجديد الثقة لمكتب التنفيذي الحالي. الخطوة التي تلت تجديدالثقة كانت انتخاب مباشر من الجمعية العمومية للمجلس التشريعي لتكملة المقاعد الشاغرة عليه تم انتخاب عشرة أشخاص كأعضاء للمجلس التشريعي وسوف يتم تكملة المكتب التنفيذي منهم.

عليه فإن المكتب التنفيذي الحالي يتكون من الأسماء أدناها وسوف يتم إضافة اسماء جديدة في وقت لاحق بعد انعقاد اول اجتماع للمكتب التنفيذي لعام ٢٠١٨-٢٠٢٠



رئيس المكتب التنفيذي للإتحاد: الصادق علي النور علي

نائب المكتب التنفيذي للإتحاد: محمد مصطفى عبد الشافي

الأمين العام المكتب التنفيذي للإتحاد: محمد إسحاق أحمد

نائب الأمين العام : مبارك بخيت أرباب

الأمين المالي : محمد عامر محمد

نائب الأمين المالي: سليمان بخيت الصافي

أمين أمانة الإعلام: صندل عبد الرحمن محمد

نائب أمين أمانة الإعلام: أسامة محمود

أمين الشؤون الإنسانية: عبد الماجد سليمان علي

نائب أمين الشؤون الإنسانية: أحمد عيسى محمد

أمين الشؤون الإجتماعية:بابكر أحمد سليمان

نائب أمين الشؤون الإجتماعية: عذ الدين هاشم آدم

أمين أمانة المرأة والطفل: عواطف عبد المحمود الربيع

عضو تنفيذي بالمكتب: محمد عيسى تقل



وعليه تم إعتماد المكتب الجديد لتسيير أعمال الإتحاد لدورة ٢٠١٨ - ٢٠٢٠.



طُرحت قضايا هامة على هامش تكوين المكتب التنفيذي الجديد، كان أهمها التركيز علي وحدة الصف الدارفوري في الفترة المقبلة، وخصوصاً في المجتمع المدني الدارفوري بالمملكة المتحدة علي وجه الخصوص، والمجتمع الدارفوري في السودان على وجه العموم. وكلَّف المكتب مجموعة تنفيذية تعمل بتنسيق مع المجلس الأربعيني للوصول إلى كل ألوان الطيف في المجتمع الدارفوري بالمملكة المتحدة.

تصدر الجانب الإنساني لقضية أهل السودان في دارفور جزء مهم من الإجتماع، وكيفية عمل المكتب المنتخب في الفترة القادمة للوصول إلى منظمات حقوقية وإنسانية للنهوض بالقضية إعلامياً أولاً، لرفع الوعي داخل المجتمع السوداني على وجه العموم والدارفوري علي وجه الخصوص من خلال التركيز على جانب إقامة البرامج الثقافية والإجتماعية وعكسها للمجتمع البريطاني - كنوع من عملية الإندماج في المجتمع الذي يعيش فيه أعضاء الإتحاد.



شدد الحضور أيضاً على مواصلة البناء على إنجازات الإتحاد السابق، والعمل التنسيقي مع المنظمات ذات الصِّلة والإختصاص في المجالات التعليمية، وذلك لتوعية إبناء الإقليم المتواجدين بالمملكة المتحدة بالسلّم التعليمي هنا، وأيضاً لربط الذين يودون الإلتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، وذكّر الحضور على أهمية تقديم النصح الكافي للوافدين الجدد إلى المملكة ومساعدتهم وتوجيههم حتى تتم عملية إستيعابهم بصورة صحيحة في المجتمع.



عليه، فقد بدء المكتب الجديد مباشرة أعماله منذ ليلة الرابع عشر من يوليو ٢٠١٨ . وسوف يتلو هذا الإعلان بيانات أخري يفصّل خطط وأهداف الإتحاد في المرحلة المقبلة.



الشكر للجمعية العمومية والمجلس الأربعيني وذلك لحذوهم قُدُماً نحو إنتخاب المكتب التنفيذي بشكل سلس يعكس ديمُقراطية النهج، ومعاً للرُقي بالعمل المدني الخِدمي من أجل خلق مجتمع معافى يورّث للأجيال القادمة في المملكة المتحدة لخدمة الإقليم والسودان ككل.



ولكم جزيل الشكر



الصادق علي النور علي



رئيس المكتب التنفيذي لإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة

تلفون : 00447478258243

الموقع: http://darfurunionuk.wordpress.comhttp://darfurunionuk.wordpress.com



إيميل: [email protected]



تويتر: @darfurunionuk





صديق احمد - ‭00447481797582‬

رئيس المجلس التشريعى لاتحاد دارفور بالمملكة المتحدة



الموقع: http://darfurunionuk.wordpress.comhttp://darfurunionuk.wordpress.com



إيميل: [email protected]



تويتر: @darfurunionuk



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