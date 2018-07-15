مجلس الأمن يحظر تصدير الاسلحة الي جنوب السودان

اعلن مجلس الأمن الدولي عن حظره دخول أسلحة الي جنوب السودان وصوتت تسع دول لصالح مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة بينما امتنعت روسيا والصين وإثيوبيا وبوليفيا وغينيا الاستوائية وقازاخستان عن التصويت وقالت إثيوبيا، إن التوقيت غير سليم نظرا للمحاولات الرامية لإنعاش عملية السلام.
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