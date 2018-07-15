تفاصيل أيام المهدي الأخيرة قبل الوصول الى لندن

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15-07-2018, 00:50 AM

صحيفة الانتباهة
<aصحيفة الانتباهة
تاريخ التسجيل: 12-09-2013
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تفاصيل أيام المهدي الأخيرة قبل الوصول الى لندن

    00:50 AM July, 14 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الانتباهة-الخرطوم-السودان
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    كشفت مصادر لـ(الإنتباهة أون لاين) تفاصيل الأيام الأخيرة لرئيس حزب الأمة الامام الصادق المهدي قبل أن يتوجه إلى لندن يوم (السبت). وقالت المصادر ان الامارات رفضت استضافة المهدي بصورة دائمة حتى لا تتأثر العلاقات مع الخرطوم كاشفة بان المهدي دخل سلطنة عمان بوثيقة سفر سياحية قبل أن يغادر الى لندن.
    من جانبه نفي نائب رئيس حزب الامة القومي الفريق صديق اسماعيل ما اثير عن عدم وجود تنسيق بين الامام ونوابه وقيادات حزبه وقال لــ(الإنتباهة أون لاين) بانه علي تواصل مستمر مع المهدي طيلة يوم الجمعة ومع نائبه فضل الله برمة ناصر. وقال صديق ان لندن تكون وجهة اقامة دائمة لرئيس حزبهم وانما محطة من المحطات في اطار برنامجه للتواصل الخارجي والتي ستشمل عدداً من الدول لتوحيد موقف المعارضة السودانية.
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