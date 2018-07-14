جهاز الأمن يفض بالعنف وقفة احتجاجية لمناهضي سدي دال وكجبار أمام مفوضية حقوق الإنسان



11:49 PM July, 14 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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فض جهاز الأمن ، الخميس الماضي ، وقفة احتجاجية نظمتها لجنة مناهضة سدي دال وكجبار بالخرطوم أمام مفوضية حقوق الإنسان بالخرطوم للمطالبة بإعادة فتح التحقيق حول قضية شهداء كجبار.

و قامت قوات من الجهاز بمحاصرة مبنى المفوضية وفضت الوقفة التي شارك فيها عشرات المحتجين باستخدام القوة والعنف المفرط .

وقال مصدر إن أفراد جهاز الأمن أخلوا مكاتب المفوضية الداخلية من الموظفين واحتلوا جميع المداخل ومنعوا المحتجين من تسليم المذكرة المطالبة بفتح التحقيق في قضية شهداء كجبار ومحاسبة الجناة.

وكانت قوة من جهاز الأمن اطلقت النار على محتجين على انشاء سد كجبار في الولاية الشمالية عام 2007 ، ما أدى لمقتل أربعة مواطنين.