محكمة ودمدني تأجل محاكمة (14) معلما الى الخميس المقبل



11:48 PM July, 14 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

مكتبتى

رابط مختصر



أجلت محكمة ود مدني، اول أمس الخميس، محاكمة 14 معلماً إلى يوم الخميس المقبل بسبب غياب الشاكي ،الملازم بجهاز الأمن، والمتحري من الشرطة.

وقال معلم إن المعلمين كانوا نظموا وقفة احتجاجية في أواخر يونيو الماضي أمام وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتحسين المرتبات واحتجاجاعلى عدم استلام مستحقات مالية منذ 2013م. وذكر إن جهاز الأمن فض الوقفة بالقوة ودون بلاغات لدى الشرطة في مواجهة المعلمين تحت المادتين 69/ 77 الازعاج العام واثارة الشغب .

وأشار الى حضور عدد مقدر من المتضامنين للجلسة من بينهم ممثلي هيئة الدفاع المكونة من أكثر من 20 محاميا، بالإضافة لقيادات وأعضاء القوى السياسية والناشطين . وأضاف إن القاضي التزم بالإعلان لحضور الشاكي والمتحري في الجلسة القادمة، وسجل أسماء أعضاء هيئة الدفاع. واعتبر المعلمون غياب الشاكي والمتحري مماطلة مكشوفة بغرض تطويل فترة المحاكمة .