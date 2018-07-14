محكمة ودمدني تأجل محاكمة (14) معلما الى الخميس المقبل

أجلت محكمة ود مدني، اول أمس الخميس، محاكمة 14 معلماً إلى يوم الخميس المقبل بسبب غياب الشاكي ،الملازم بجهاز الأمن، والمتحري من الشرطة. وقال معلم إن المعلمين كانوا نظموا وقفة احتجاجية في أواخر يونيو الماضي أمام وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتحسين المرتبات واحتجاجاعلى عدم استلام مستحقات مالية منذ 2013م. وذكر إن جهاز الأمن فض الوقفة بالقوة ودون بلاغات لدى الشرطة في مواجهة المعلمين تحت المادتين 69/ 77 الازعاج العام واثارة الشغب . وأشار الى حضور عدد مقدر من المتضامنين للجلسة من بينهم ممثلي هيئة الدفاع المكونة من أكثر من 20 محاميا، بالإضافة لقيادات وأعضاء القوى السياسية والناشطين . وأضاف إن القاضي التزم بالإعلان لحضور الشاكي والمتحري في الجلسة القادمة، وسجل أسماء أعضاء هيئة الدفاع. واعتبر المعلمون غياب الشاكي والمتحري مماطلة مكشوفة بغرض تطويل فترة المحاكمة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة