السلطات تحجز على 100 عربة و(67) قطعة أرض مملوكة لضابط أمن متقاعد

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14-07-2018, 08:03 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
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السلطات تحجز على 100 عربة و(67) قطعة أرض مملوكة لضابط أمن متقاعد

    08:03 PM July, 14 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: باج نيوز

    أرجع النائب العام ،مولانا عمر أحمد محمد، البطء والتأخير في إكمال التحريات الخاصة بعدد من رجال الأعمال والمسؤولين الذين شملهم الاعتقال في وقت سابق لوجود مراحل من الإجراءات في النيابة، وأضاف "بعد توجيه الاتهام للأشخاص، يحق لهم الاستئناف، إلى أن يصل الأمر لوكيل النيابة الأعلى، وفي حال تم شطب البلاغ، يحق للطرف الآخر الاستئناف إلى أن يصل للنائب العام، وزاد وكل هذه المراحل حق دستوري للمتهم تتم مراعاته تماماً".

    وأكد النائب العام في حديثه لـ(باج نيوز) أن إلقاء القبض على المتهم وإحالته للقاضي لتسجيل اعتراف قضائي لا يعني أن الدعوى انتهت، لأن الاعتراف القضائي يحتاج إلى تعضيد، ويوضح أن الاجتهاد عادةً ما يكون في المراحل النيابية، لأن المحكمة غير معنية بتأسيس الإدعاء، وبحسب عمر، لو قُدِّمت قضية "غير مكتملة" فالمحكمة لن تعالجها.

    من جهتها كشفت مصادر موثوقة أن الأجهزة المختصة تمكنت من الحجز على "100" عربة مملوكة لضابط أمن متقاعد و(67) قطعة أرض مسجلة باسمه، مشيرة إلى أن "8"متهمين سجلوا اعترافات قضائية تتعلق بغسل الأموال في قضية مطاحن "قنا" موضحة أن متهمين أقروا في التحقيقات بالتُهم المنسوبة إليهم
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