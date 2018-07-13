نداء السودان يندد بتصريحات رئيس البرلمان العربى

05:39 PM July, 13 2018 سودانيز اون لاين

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طالعنا رئيس البرلمان العربى السيد د.مشعل بن فهم السلمى الثلاثاء الماضى بتصريحات تفتقر الإحساس والمعرفة بمعاناة وألم الشعب السوداني، والتي رفض فيها مطالبة الإتحاد الأوربى لكل من دولتي يوغندا وجيبوتي الالتزام بواجبهما الدلولي والالتزام بقانون روما ،وابدى الاتحاد الاوربي إستنكاره لعدم قيام كل من دولتي يوغندا وجيبوتي بعدم تسليم الرئيس عمر البشير للمحكمة الجنائية عند زيارته الدولتين.

و إستنكر السلمى رئيس البرلمان العربى لتلك المطالبة وأعلن رفضه تسليم البشير للمحكمة، فى تصريح لم يراعى مشاعر الضحايا الذين يمثلون قطاع واسع من الشعب السودانى الذى واجه التطهير العرقى والقتل على الهوية من قبل قوات الرئيس البشير ومليشياته.

إن المطالبة بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية هو قرار صادر من مجلس الأمن الدولى بإجماع ممثلية فى مارس 2005تحت الفصل السابع وبالتالى هو قرار ملزم لكل الدول الأعضاء فى الامم المتحدة وأكثر إلزاماً للدول الموقعة على ميثاق روما المنشئي للمحكمة الجنائية الدولية.

نحن فى نداء السودان نشيد بالموقف الاخلاقى والقانونى للإتحاد الأوربى، الذى يؤسس لثقافة عدم الإفلات من العقاب. ونتطلع أن يكون هذا الموقف أساس لمواقف كل المؤسسات الدولية الإقليمية فى مقدمتها الإتحاد الافريقى. فقارتنا التي تعج بالنزاعات والحروب لن تجد السلام الذي يخلق الاستقرار المطلوب للتنمية الا بتحقيق العدالة.

ختاما ننوه؛ مثل هذه التصريحات تخلق حاجز من العزلة بين مؤسسات إقليمية مثل البرلمان العربى الذى كنا نتوقع أن يكون مؤسسة للشعوب والعدل والإنصاف مما يحجم ويضعف دوره أن يكون شريك نزيه لتحقيق السلام والإستقرار فى السودان. كما

يفقد مثل هذه المؤسسات دورها فى تمثيل الشعوب، لتصبح آلية للإنحياز السياسي ضد الضحايا الذين نمثلهم.

نحن في نداء السودان، اكبر واعرض تمثيل للسعب السوداني، نستنكر ونرفض هذا التصريح. ونناشد البرلمان العربى أن يستمع لمرافعة ممثلى الضحايا لعرض قضيتهم العادلة في اي وقت يحددونه.

منى اركو مناوى

الأمين العام لنداء السودان |Articles |News |مقالات |بيانات