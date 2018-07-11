إعلان حضور محاكمة النازحين الشيخ مطر يونس وآدم هارون



10:06 PM July, 11 2018 سودانيز اون لاين

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سوف تنعقد يوم غد الخميس الموافق ١٢ يوليو ٢٠١٨م الساعة العاشرة صباحا بمحكمة الخرطوم شمال أولى جلسات محاكمة النازحين الآتى أسماؤهما :

آدم هارون شمس الدين

الشيخ مطر يونس حسين

اللذان تم إعتقالهما قبل عدة أشهر من معسكرات النازحين بدارفور ، فقد أعتقل النازح آدم هارون في شهر ديسمبر ٢٠١٧م بمدينة الجنينة وتم نقله إلي مباني جهاز الأمن بالخرطوم وأعتقل الشيخ الضرير مطر يونس حسين في مدينة زالنجي في شهر أبريل ٢٠١٨م وتم ترحيله هو الآخر إلى مباني جهاز الأمن بالخرطوم.



تم نقلهما في شهر يونيو الماضي إلي نيابة أمن الدولة وتم تدوين بلاغات في مواجهتما تتعلق بجرائم أمن الدولة ويواجهان ثلاثة تهم ( تقويض النظام الدستوري ، وإثارة الحرب ضد الدولة ، والتجسس ضد البلاد ) والتي تصل عقوبتها إلي الاعدام أو السجن المؤبد.



مع العلم بأنهما مواطنين عاديين يقيمان في معسكرات النازحين ولا يمارسان أي عمل سياسي أو حربي ضد نظام الخرطوم ولم يتم القبض عليهما بمناطق عمليات بل تم القبض عليهما وهما يمارسان نشاطاتهما الإعتيادية وسط المواطنين بمعسكرات النزوح.





✅حضورك للمحاكمة يعنى إنحيازك للضحايا والمظلومين.

✅ حضورك للمحاكمة وأجب وطنى وإنساني وأخلاقي .

