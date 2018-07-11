افتتاح أول مركز تربوي بإدارة سودانية بلندن

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-07-2018, 03:40 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-07-2018, 10:04 PM

اخبار سودانيزاونلاين
<aاخبار سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 2970

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


افتتاح أول مركز تربوي بإدارة سودانية بلندن

    10:04 PM July, 11 2018

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
    مكتبتى
    رابط مختصر


    محمد عبد اللطيف حسن (الجيغي


    كتب الاستاذ عادل عبد العاطي مرشح رئاسة السودان المستقل أنه يجب على سلطات دولة قطر كشف الملابسات وأجراء تحقيق شاف ومحاسبة الجناة في قضية قتل الرياضي السوداني محمد عبد اللطيف حسن (الجيغي) وتسليم جثمانه لأهله حسب طلبهم المعبر عنه في بيان الأسرة الذي وصله.
    وقال الاستاذ عادل إن كل المؤشرات تدل على ارتكاب جريمة قتل بحق البطل الرياضي السوداني محمد عبد اللطيف ومن مصلحة دولة قطر ومن مصلحة العلاقات بين البلدين الشقيقين كشف كل الحقائق والملابسات واجراء تحقيق شفاف وعادل وقبل كل شيء تسليم جثمان الشهيد لذويه حتى يتم تشريحه في السودان ومعرفة سبب الوفاة الذي اكد شهود العيان انه الرمي بالرصاص في حالة اصرت سلطات الشرطة القطرية على روايتها الباهتة
    كما طالب الاستاذ عادل بوصفه مرشحا لرئاسة الجمهورية من وزارة الخارجية ومن السفير السوداني في دولة قطر ومن موظفي السفارة هناك ومن عموم موظفي الوزارة الاهتمام بهذا الامر ودعم الاسرة وعدم الخضوع لأي ضغوطات في هذا الصدد ؛ وذلك تحت طائلة التحقيق الجنائي معهم في المستقبل بتهمة الإهمال في اداء الواجب الرسمي او التآمر على حقوق مواطن سوداني في الخارج .
    كما تقدم الاستاذ عادل بالعزاء الحار لأسرة الشهيد داعيا له بالرحمة والمغفرة ولهم بالصبر والسلوان على هذا الفقد الكبير . وقدم التعزية ايضا لعموم الشعب السوداني على فقد هذا البطل ذو الانجازات الرياضية الكبيرة.

    إعلام حملة سودان المستقبل
    11/7/2018م

    http://sudanf.net/http://sudanf.net/
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de