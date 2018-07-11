افتتاح أول مركز تربوي بإدارة سودانية بلندن

10:04 PM July, 11 2018 سودانيز اون لاين

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كتب الاستاذ عادل عبد العاطي مرشح رئاسة السودان المستقل أنه يجب على سلطات دولة قطر كشف الملابسات وأجراء تحقيق شاف ومحاسبة الجناة في قضية قتل الرياضي السوداني محمد عبد اللطيف حسن (الجيغي) وتسليم جثمانه لأهله حسب طلبهم المعبر عنه في بيان الأسرة الذي وصله.

وقال الاستاذ عادل إن كل المؤشرات تدل على ارتكاب جريمة قتل بحق البطل الرياضي السوداني محمد عبد اللطيف ومن مصلحة دولة قطر ومن مصلحة العلاقات بين البلدين الشقيقين كشف كل الحقائق والملابسات واجراء تحقيق شفاف وعادل وقبل كل شيء تسليم جثمان الشهيد لذويه حتى يتم تشريحه في السودان ومعرفة سبب الوفاة الذي اكد شهود العيان انه الرمي بالرصاص في حالة اصرت سلطات الشرطة القطرية على روايتها الباهتة

كما طالب الاستاذ عادل بوصفه مرشحا لرئاسة الجمهورية من وزارة الخارجية ومن السفير السوداني في دولة قطر ومن موظفي السفارة هناك ومن عموم موظفي الوزارة الاهتمام بهذا الامر ودعم الاسرة وعدم الخضوع لأي ضغوطات في هذا الصدد ؛ وذلك تحت طائلة التحقيق الجنائي معهم في المستقبل بتهمة الإهمال في اداء الواجب الرسمي او التآمر على حقوق مواطن سوداني في الخارج .

كما تقدم الاستاذ عادل بالعزاء الحار لأسرة الشهيد داعيا له بالرحمة والمغفرة ولهم بالصبر والسلوان على هذا الفقد الكبير . وقدم التعزية ايضا لعموم الشعب السوداني على فقد هذا البطل ذو الانجازات الرياضية الكبيرة.



إعلام حملة سودان المستقبل

11/7/2018م



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