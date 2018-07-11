رابطة المحامين والقانونين ببرطانيا تدعو لوقفة احتجاجية السبت المقبل



08:02 PM July, 11 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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دعت رابطة المحامين والقانونيين السودانيين في بريطانيا، الى وقفة احتجاجية السبت المقبل أمام السفارة السعودية إحتجاجا على تسليم المملكة العربية السعودية الأستاذ هشام محمد علي الشهير ب (ودقلبا) كما سلمت في العامين السابقين الناشطين السودانيين علاء الدين الدفينة و الوليد إمام و القاسم محمد سيد أحمد المقيمين في المملكة العربية السعودية للسلطات السودانية .

وحددت الثانية ظهراً حتى الساعة السادسة مساء موعدا لتنفيذ الوقفة و تسليم مذكرة الى سفير المملكة العربية السعودية

واعتبرت الرابطة تسليم مواطنين سودانين للامن السوداني انتهاكا لحقوق التعبير و السلامة من التعذيب و هو ما يتعارض مع التزاماتها الدولية وطالبت الرابطة بإطلاق سراح ود قلبا فورا وضمان سلامته و غيره من المعتقلين السياسيين في سجون النظام.