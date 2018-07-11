حزب المؤتمر الوطني بالخرطوم.. تنفيذ الوثبة الثانية لبرنامج الرئيس

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11-07-2018, 08:02 PM

Sudan News Agency
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تاريخ التسجيل: 21-10-2015
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حزب المؤتمر الوطني بالخرطوم.. تنفيذ الوثبة الثانية لبرنامج الرئيس

    08:02 PM July, 11 2018

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    Sudan News Agency-Khartoum-Sudan
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    الخرطوم 11-7-2018م (سونا) - شدد المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم في اجتماعه اليوم برئاسة الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين رئيس الحزب والي ولاية الخرطوم على تنفيذ ما تبقى من برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي في وثبته الثانية قبل نهاية الدورة التنظيمية الحالية وقبل انتخابات 2020.

    وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع أكد الأستاذ محمد حاتم سليمان نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم نائب الوالي أن المكتب القيادي استمع لتقرير وافٍ حول تنفيذ البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية منذ وثبته الأولى عقب الانتخابات الماضية في 2015م والاستعداد لتنفيذ ما تبقى منه في وثبته الثانية التي ستنطلق فيما تبقى من عمر الدورة التنظيمية الحالية حتى موعد الانتخابات القادمة في 2020م.

    وأعلن حاتم أن المكتب القيادي للحزب أجاز عدد من الأدلة والمراشد التي تأتي في إطار التحضير والاستعداد المبكر للانتخابات القادمة أهمها دليل المبادرات الحزبية من أجل تخفيف أعباء المعيشة عن مواطني ولاية الخرطوم، مبيناً أن المكتب القيادي ثمن جهود حكومة الولاية في هذا الصدد خاصة البرامج التي انتظم تنفيذها خلال شهر رمضان الماضي، مؤكدا استمرار مراكز البيع المخفض وأسواق المنتجين في العمل داخل الولاية وفي أماكن العمل، موضحاً أن هناك مبادرات حزبية أخرى سينشط فيها حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم في إطار تخفيف أعباء المعيشة خاصة مبادرة قوتنا من بيوتنا ومبادرات تكافلية أخرى ستنفذ تباعا ضمنت جميعها في دليل مبادرات الحزب لتخفيف أعباء المعيشة عن مواطني الولاية وفاءً لبرنامج الرئيس الانتخابي.

    وقال محمد حاتم إن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية اهتم بقضايا الاقتصاد ومعاش الناس ويمثل أولوية في هذه المرحلة والظروف التي يعيشها المواطن بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، مجدداً اهتمام حكومة الولاية بقضايا زيادة الإنتاج والإنتاجية، مبيناً أن مواطني الولاية سيرون تباعاً تنفيذ مبادرات هذا الدليل في كل أنحاء الخرطوم.
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