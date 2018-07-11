إحباط تهريب 245 كيلو ذهب بمعبر الجيلي بالخرطوم قوش: هنالك شبكات منظمة تحوِّل عائدات موارد البلاد لم



07:57 PM July, 11 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر







الخرطوم: جمعة عبد الله



كشف رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله قوش، أن هناك شبكات منظمة تحاول أن تحوّل عائدات موارد البلاد لمصالحها الخاصة، وقال إن كمية الذهب التي تم إحباط تهريبها مؤخراً تمثل مشتروات بنك السودان لمدة شهر.



يذكر أن إدارة الأمن الاقتصادي بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، تمكنت من إحباط تهريب (245) كيلو من الذهب تقدر قيمتها بـ 9 ملايين دولار.

وتم ضبط عملية التهريب وفقاً لمعلومات في معبر منطقة "الجيلي" داخل عربة (بوكس) دبل كاب موديل 2016، وتم القبض على أربعة اشخاص يجري التحري معهم حول العملية والكشف عن بقية شبكة التهريب.



وأكد قوش في مؤتمر صحفي بمقر الأمن الاقتصادي، بمناسبة إحباط محاولة تهريب 245 كيلوجراماً من الذهب أمس، استمرار الدولة في محاربة الفساد الآخر الذي يستحوذ على موارد البلاد "، ونوه إلى أن التهريب لا يقتصر على الذهب فقط، بل يشمل المنتجات الزراعية مثل الصمغ العربي والسمسم. وقال إن 60% من إنتاج هذه المحاصيل يُصدّر لتستفيد منه دول أخرى. وأكد أن الفترة الماضية شهدت تعاوناً مع الأجهزة المختلفة، وأضاف: "قدرنا تطوير الأداء في هذا الجانب، وتغيير المنهج"، وكشف عن استحداث (وحدة خاصة بالتحريات والتحقيقات في الجهاز)، تضم تخصصات مختلفة، قال إنه سيتم افتتاحها قريباً لجمع المعلومات الاستخباراتية، لسلامة النشاط الاقتصادي، وتقديم المعلومات للنيابة لفتح البلاغات.



وقال قوش إن الدولة مستمرة في الحملة التي تستهدف البلاد والاقتصاد، وأضاف:"لا وساطة ولا محسوبية ولا كبير على القانون ولن نخشى أحداً، وكل من يتجاوز هذه الإجراءات ستطاله أيدي العدالة، وسنجتهد في إعادة كل موارد الدولة التي أخذت بغير وجه حق".



وأكد أن الدولة تحاول لملمة أطرافها للسيطرة على موارد البلاد، لتوجيهها لخدمة المواطن، ونوه إلى أن القوانين غير رادعة وتحتاج إلى تعديل، وقطع بأن الجهاز سيستمر في ضبط الموارد الخاصة بالدولة ومحاولة توظيفها في القنوات الرسمية، تنفيذاً لموجهات رئيس الجمهورية.