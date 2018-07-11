ما ادى لعودة ازمة المواصلات السلطات بغرب كردفان توقف تصاديق الوقود

اوقفت السلطات بمدينة بابنوسة التصاديق التجارية للوقود عدا تصاديق الطواحين والدوانكى وعربات المصالح الحكومية بالمحلية، في وقت شهدت محطات الوقود بالنهود شح في الوقود ليومين على التوالي . وابلغ مواطن ان الاجهزة الامنية بابي جبيهة اوقفت تصاديق الوقود ما ادى لارتفاع اسعاره بالسوق الاسود وبلغ سعر جالون الجازولين (100)جنيه.
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