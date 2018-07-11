ما ادى لعودة ازمة المواصلات السلطات بغرب كردفان توقف تصاديق الوقود



07:56 PM July, 11 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

مكتبتى

رابط مختصر



اوقفت السلطات بمدينة بابنوسة التصاديق التجارية للوقود عدا تصاديق الطواحين والدوانكى وعربات المصالح الحكومية بالمحلية، في وقت شهدت محطات الوقود بالنهود شح في الوقود ليومين على التوالي .

وابلغ مواطن ان الاجهزة الامنية بابي جبيهة اوقفت تصاديق الوقود ما ادى لارتفاع اسعاره بالسوق الاسود وبلغ سعر جالون الجازولين (100)جنيه.