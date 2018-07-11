الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم توقيف جيبوتي وأوغندا للبشير

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11-07-2018, 07:54 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 598

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الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم توقيف جيبوتي وأوغندا للبشير

    07:54 PM July, 11 2018

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    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
    مكتبتى
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    تأسف الاتحاد الأوروبي على عدم توقيف جيبوتي وأوغندا الرئيس السوداني عمر البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية طبقا لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي ونظام روما الأساسي الذي وقعّت عليه الدولتان .
    وشهد البشير حفل افتتاح المنطقة التجارية الحرة في جيبوتي الخميس الماضي ، كما التقى نظيره الأوغندي موسيفيني في عنتيبي
    وزار البشير تركيا الإثنين الماضي حفل تنصيب رجب طيب أردوغان في فترة رئاسية جديدة .
    ونوّه الاتحاد الأوروبي في بيان له،عن علمه بزيارة الرئيس البشير لكل من جيبوتي وأوغندا في الفترة بين( 5 ـ 7) يوليو
    ودعا كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الامتثال إلى وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدا القرار رقم "1593" الصادر عام 2005
    وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي لا يزال داعما قويا للمحكمة الجنائية الدولية وملتزم بتطبيق القانون الجنائي الدولي وبوضع حدّ للإفلات من العقاب .
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12-07-2018, 09:20 AM

احمد


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Re: الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم توقيف جيبوتي و (Re: أخبار الحركة الجماهيرية السودانية)

    هو البشير خايف من الجنائيه فقط نحن نتمنى له مصير اسواء من مصير القذافى ان شاء الله لانه خائن للبلد واقف يتفرج واهله وجماعته يسرقوا فيها
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