شيخ ستيني بـالحاج يوسف يُخدِّر طفلة ويغتصبها

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11-07-2018, 06:49 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1963

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شيخ ستيني بـالحاج يوسف يُخدِّر طفلة ويغتصبها

    06:49 PM July, 11 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الحاج يوسف: أم سلمة حسين

    دون قسم شرطة شرق النيل بالخرطوم بلاغاً تحت المادة (45) ب، من قانون الطفل في مواجهة سلطان إحدى المجموعات السكانية يبلغ من العمر "60" عاماً وذكرت حيثيات البلاغ أن المتهم قام بتخدير صبية تبلغ من العمر "13"عاماً واغتصابها ومن ثم رماها في الشارع العام بمنطقة "الكرتون" بالحاج يوسف.

    وتشير تفاصيل البلاغ الأولية إلى أن الشاكى بوصفه والد الطفلة تقدم بلاغ لدى الشرطة أفاد فيه أن المتهم الستيني اغتصب ابنته البالغة من العمر "13" عاماً، وقال إن زوجة المتهم أحضرت الصبية لرعايتها وتربيتها، وأوضح والد الطفلة أنه في يوم الحادثة اتصل به المتهم وقال له حرفياً "تعال لترى ماذا فعل أبناء أختك ببنتك"، وأكد أنه عندما حضر إلى المكان وجد ابنته فى حالة إغماء وعندما فاقت سألها وأخبرته بما حدث لها، وأشارت إلى المتهم، على إثر ذلك تم القبض على المتهم، واتخذت الشرطة الإجراء اللازم وإخضاع المتهم للتحريات توطئة لتقديمه للمحاكمة.
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