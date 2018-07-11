وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام



06:46 PM July, 11 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الهضيبي يس



يعتزم وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد زيارة الولايات المُتحدة الأمريكية خلال الأسبوع القادم.وقال مصدر موثوق لـ(الصيحة) ـ فضل حجب أسمة ، إن الزيارة تأتي في إطار مساعي السودان لتفعيل ما ابتدر من خطوات حول الحوار السوداني الأمريكي الذي أسفر في أكتوبر الماضي عن رفع العقوبات الأمريكية عن السودان، وأوضح أن من أجندات الزيارة الاتفاق بشأن الجدول الزمني لبدء جولة الحوار الثانية التي يعول عليها السودان برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وقال إن الدرديري سيلتقي خلال الزيارة بنائب وزير الخارجية الأمريكية جون سولفان، ومسؤول الخزانة الأمريكية ومراقبة الأصول الأمريكية (الأوفاك)، فضلاً عن لقاءات أخرى مع عدد من أعضاء الكنغرس الأمريكي.



وأوضح أن أهم الموضوعات المتوقع التطرق لها قضية السلام بالسودان ومجهودات الحكومة الأخيرة بإحلال السلام والتوافق بين الفرقاء الجنوبيين، بجانب دور السودان في مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والحريات والتعايش الديني باعتبار أن هذه القضايا من اهتمامات الإدارة الأمريكية.



يذكر أن وزير الخارجية التقى أمس الأول القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الخرطوم ستيفن كوتيسس.