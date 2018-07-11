حالات اصابة بالكوليرا بمنطقة درديب بالبحر الأحمر ومطالبة بالتحرك الفوري

سجل مستشفى مدينة درديب بولاية البحر الأحمر (8 )حالات إصابة بالإسهال المائي (الكوليرا) أمس الثلاثاء . وارجع ناشطون ظهور الحالات لتردي البيئة عقب هطول الأمطار، ما ادى لتوالد الذباب وتلوث مصادر المياه. واشتكوا في الوقت ذاته من تردي بيئة مستشفى درديب وعدم توفر أبسط الخدمات الصحية ،ما يضطر المرضى للسفر إلى بورتسودان طلبا للخدمات العلاجية . وشددوا على ضرورة تدخل السلطات الصحية الولائية والإتحادية لمحاصرة المرض .
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