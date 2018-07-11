إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة: إعلان دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية لإتحاد دارفور بالمملكة المت



01:58 AM July, 10 2018 سودانيز اون لاين

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يتشرف المكتب التنفيذي والمجلس التشريعي لإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة (دورة ٢٠١٦-٢٠١٨) بدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية ( العادية ) للوقوف على تقرير عمل الاتحاد خلال العامين الماضيين وأيضاً لإنتخاب مجلس تشريعي جديد يتسلم زمام الأمور وِفقاً لنظم ودستور الإتحاد. هذا فقد تم تحديد الزمان والمكان أدناهما لعقد إجتماع الجمعية العمومية للإتحاد.



الزمان:- يوم السبت، الرابع عشر من شهر يوليو ٢٠١٨، الساعة الواحدة ظهراً



المكان:- جمعية أبناء دارفور بمدينة ليستر



19 Brunswick Street



Leicester



LE1 2LP







نرجو من الإخوة والأخوات الحرص على الحضور في الزمان المحدد.



للاستفسار الرجاء الاتصال على الارقام التالية



الصادق علي النور – رئيس المكتب التنفيذي لإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة – 07478258243



محمد إسحق – الأمين العام لإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة – 07445973996



ولكم جزيل الشكر،



مع أطيب المُنى.



محمد إسحق



الأمين العام لإتحاد دارفور بالمملكة المتّحدة



الموقع: http://darfurunionuk.wordpress.comhttp://darfurunionuk.wordpress.com



إيميل: [email protected]



تويتر: @darfurunionuk