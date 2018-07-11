إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة: نعي أليم مصطفى داؤود بخيت

01:58 AM July, 10 2018 سودانيز اون لاين

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يقول الله تعالى في سورة البقرة : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) البقرة/ 155 – 157



بمزيد من الحزن والأسى ينعي إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة المغفور له باذن الله الاخ مصطفى داود بخت والذى وافته المنيه يوم الأربعاء ٠٤ يوليو ٢٠١٨ بمدينة نيوبورت، راجين من الله عز وجل ان يرحمه ويتقبله قبول حسن وان يلزم اهله الصبر والسلوان وحسن العزاء. والتعازي موصولة للاهل بالمملكة المتحدة والسودان وحول العالم. هذا فقد تواصل الاتحاد مع رابطة أبناء الزغاوة بالمملكة المتحدة والتي قد أصدرت عدد ٢ بيان بخصوص متابعة ملابسات الحادث وفصلت فيه اخر التطورات. توجد أيضا ارقام هواتف للوقوف على سير الأمور.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون





بابكر سليمان

أمانة أمانة الشؤون الإجتماعية - إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة



الموقع : http://darfurunionuk.wordpress.comhttp://darfurunionuk.wordpress.com

إيميل: [email protected]



بيان رقم (2)

من رابطة ابناء الزغاوة بالمملكة المتحدة

بخصوص عضو الرابطة المرحوم مصطفى داؤود بخيت من مدينة Newport



الحاقاً ببياننا السابق بهذا الخصوص نفيدكم بآخر التطورات في هذا الأمر، و ذلك على النحو التالي:



1- قام وفد من ﺍﺳﺮة الفقيد بمعاينة الجثمان في مشرحة مستشفى كارديف الجامعي ... و تأكدوا من ان الجثة هي جثة الفقيد مصطفى داؤود.. و أعطوا الموافقة على ادخال الجثمان الى المشرحة بغرض إصدار التقرير الطبي الجنائي عن سبب الوفاة .. و من المتوقع ان ينتهي ذلك في غضون يومين و سوف يتم الاعلان حينها عن مكان الدفن و مراسم العزاء..



2- بعد معاينة الجثة اجتمع وفد الأسرة مع ممثلي الدائرة المستقلة المختصة بالتحقيق في سلوكيات البوليس في العمليات غير الاعتيادية و التابعة لوزارة الداخلية البريطانية IOPC .. حاول ممثل الرابطة ( رئيس المجلس التشريعي ) الإنضمام الى وفد الأسرة في هذا الاجتماع لكن السلطات المعنية لم تسمح له بذلك بحجة ان هذا الاجتماع يكون قاصراً على الأسرة فقط ..



3- من واقع التحقيقات حتى الآن تأكد ان الوفاة حدثت في موقع العمل ( مغسلة سيارات ) واثناء مداهمة تفتيش قامت بها شرطة الهجرة للموقع ، حيث كان يعمل الفقيد.. هذا و ما تزال التحقيقات في هذا الجانب جارية و ربما تأخذ أسابيع ..



4- في ذات الأثناء وصل الى مدينة كارديف قادماً من الولايات المتحدة الامريكية الاخ احمد داؤود بخيت شقيق المرحوم و انعقد اجتماع ضم الاخ احمد نفسه و وفد الأسرة المتابع للملف في موقع الحدث و ممثل الرابطة و تناولوا بعض الأفكار و الترتيبات حيال ما ينبغي فعله ..



هذا ما لزم توضيحه حتى الآن ، و نرجو تعميمه في جميع قروبات ابناء الكيان في المدن البريطانية.





الأمين المكلف - أمانة الإعلام

رابطة ابناء الزغاوة بالمملكة المتحدة

5 يوليو 2018



بيان رقم (١)

بسم الله الرحمن الرحيم.



قال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ [155 -157]. البقرة



بقلوب حزينة و اعين متحسرة تلقينا ببالغ الحزن و الاسى نبأ وفاة الأخ مصطفى داود بخت في Newport . نسأل الله له الرحمه والمغفرة.

المرحوم شقيق الاخت منيرة داوود بخت تسكن Southampton ابن خالة الاخت سمية سليمان جاموس واحمد سليمان جاموس London وابن أخت تجاني نورين شوقار ب Coventry ومصطفي نورين شوقارLondon

للاستفسار يمكنكم الاتصال بالأخ عبدالرحمن سأم. 07462940625. .

‎الاخ عبدالعزيز جابر

07401 220887

الاخت منيرة.

07450 663998

الاخ محجوب ادم

07848 400295

اسال الله العلي القدير ان يصبرنا و اهله على مصابنا الجلل، و ان يغفر له و يرحمه .



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