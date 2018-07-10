تجمع شباب منطقة الزيداب بولاية نهر النيل يحذر الحكومة من التصرف في أراضي ومرافق بالمنطقة

حذر تجمع شباب منطقة الزيداب بولاية نهر النيل الحكومة من التصرف في أراضي ومرافق بالمنطقة وتسليمها إلى شركة خاصة تحمل اسم شركة الزيداب الزراعية . وأعلن الناطق الرسمي باسم التجمع محمد هاشم رفض الأهالي وكافة اللجان بالمنطقة لقرار التحكيم الصادر من لجنة تحكيم فصلت في قضية نزع أراضي وسواقي ومرافق بالمنطقة لصالح الشركة دون إدخال ممثلين للمواطنين كطرف في النزاع . ووجه هاشم في تعميم صحفي اليوم انتقادات لاذعة لنائب الدائرة القومية لمنطقة الزيداب الزبير أحمد الحسن ووصفه بالسلبي تجاه قضايا مواطني دائرته وأضاف الزبير ظل يتهرب من لقاء المواطنين . مطالبا بفتح تحقيق عاجل لحسم قضية الأراضي والمرافق الخدمية بالمنطقة .
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