قيادي إسلامي يطالب البشير بمحاربة الفساد من خلال محاسبة نفسه والمفسدين من أهله

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قيادي إسلامي يطالب البشير بمحاربة الفساد من خلال محاسبة نفسه والمفسدين من أهله

    00:25 AM July, 09 2018

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    نصح الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الأمين عبد الرازق، الرئيس السوداني عمر البشير بمكافحة القطط السمان بدءاً من نفسه ثم أهل بيته.

    ودعا عبد الرازق الرئيس البشير للإقتداء بالخليفة عمر بن عبد العزيز عندما بدأ مكافحة الفساد بنفسه حيث خلع كل الملابس الثمينة والغالية،ثم توجهه لزوجته وخلع منها الذهب الذي تلقته هدية من والدها ،ثم توجهه لأبناء عمومته.

    وطالب الأمين السياسي – خلال حديثه في الندوة السياسية التي نظمتها أمانة الشباب الإتحاية بالمؤتمر الوطني بعنوان (تحديات الوضع السياسي الراهن بالسودان) بقاعة الشارقة يوم “الثلاثاء ” – البشير بالتعامل بحزم مع ملف الفساد وشبّه الأمر بالعملية الجراحية القاسية ،وقال “أخي الرئيس إذا اردت أن تكتب في سجلات التاريخ افعل هذا وأبدأ من القصر الجمهوري.

    وأشار عبد الرازق الي ما اسماهم الرئيس البشير بـ”القطط السمان ” وقال :”أنا سوف أسميهم “الوحوش السمان” وانا أعرف ناس قبل الإنقاذ كانوا معدمين لا يملكون شيء والآن هم أثرياء، وزاد (حتى الأن لم يتم القبض على قط سمين وأنا بعرفهم)،ويضيف “أي زول قبل 30 يونيو لم يكن لديه قصر لابد من محاسبته ،مطالباً أعضاء حزبه لتقديم إبراء ذمة مالية حتى لا يتورطوا في الفساد ،وذكر الأمين السياسي أن المشروع الإسلامي في السودان تشوه من قبل ما أسماهم باللصوص المتوحشين.

    حلايب نيوز
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