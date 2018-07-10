

00:24 AM July, 09 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

مكتبتى

رابط مختصر

كشفت متابعات صحفية عن زيادات جديدة في اسعار بعض ادوية الصندوق القومي للامدادات الطبية ووصف مختصون الزيادات بالكبيرة لاقترابها الى 200%

واكدت مصادر ارتفاع اسعار بخاخ( سيمبيكورت) لعلاج (الربو ،الازمة) الى (254.5 )جنيه بزيادة وصلت إلى( 172% )حيث كان سعره (90 ) جنيهاً فقط ليصبح سعره.

وارتفع سعر عقار( الديازيبام ) بزيادة سعره بنسبة ( 72% )حيث كان سعر الحبة الواحدة ( 4.25 )جنيه واصبح سعرها ( 15 )جنيه ليصل سعر العبوة المكونة من( 60 )حبة إلى( 900 )جنيه بالامدادات ليصبح سعرها في الصيدليات( 1180) جنيه.

نبهت ذات المصادر الى ارتفاع قيمة عقار(الكاربمايزول) الخاص بالغدة

الدرقية ووصل سعر الحبة (1.0839) جنيه بدلا عن (0.5)جنيه فقط بزيادة لتصبح نسبة الزيادة (63%).

وبلغ عقار (الأنسولين غلارجين) ( 250 جنيه ) بدلا عن (220)جنيها للبوتيل الواحد.

نبهت المصادر الى ان هذه الزيادات داخل مخازن الصندوق القومي للامدادات الطبية وتوقعوا فرض زيادات اخرى بما يعادل( 20%) بالصيدليات ليصبح سعر(البوتل) ( 300) جنيه بزيادة بواقع( 32 %)

