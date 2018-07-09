توقعات برفع حالة الطوارئ والكشف عن اعتقالات تعسفية واستدعاءات بكسلا..



11:41 PM July, 09 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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وقعت شخصيات من شرق السودان بينهم سياسيون وصحفيون وادباء وفنانون وناشطون على مذكرة طالبت بإلغاء حالة الطوارئ وعدم تجديدها بولاية كسلا.

وكشفت المذكرة عن تسببت حالة الطوارئ بكسلا في أضرار بليغة لإنسان الولاية سيما الإعتقالات التعسفية والإستدعاءات بواسطة الامن التي طالت اعداداً كبيرة وبتركيز أكبر على المتعاملين في النشاط التجاري.

واشارت المذكرة لحالات حبس وإعتقال لاعداد كبيرة من أهالي الولاية بواسطة الشرطة لمدة تتراوح بين ثلاث واربع أشهر دون تقديمهم للمحاكمة او إتاحة الفرصة لهم للدفاع عن أنفسهم.ومن جهة ثانية اشارت المذكرة لعمليات مصادرة وحجز الممتلكات التى طالت كثيرين بولاية كسلا وخصوصا من المنحدرين من الارياف من اصحاب الدخل المحدود والذين تعتمد عليهم مناطقهم في تامين ضروريات الحياة.

واكدت المذكرة ان حالة الطوارئ المفروضة بكسلا ادت الي حصار كل سكان الولاية عبر التضييق على السلع والبضائع الواردة من العاصمة الخرطوم ودول الجوار وفرض قيود على الحركة بين مدن وأرياف الولاية المختلفة مما تسبب في إرتفاع جنوني للاسعار وإنعدام بعض السلع.