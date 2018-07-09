الركابي: توفير 92 ألف طن جازولين للزراعة

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الخرطوم 9-7-2018م (سونا) - أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إيفاء الحكومة بتأمين احتياجات الموسم الزراعي الصيفي من المواد البترولية بنسبة 134% من الاحتياج المرصود .

وأعلن د. محمد عثمان الركابي وزير المالية اكتمال توفير المواد البترولية بنسبة تجاوزت الاحتياج الفعلي المرصود للقطاع الزراعي بشقيه خلال الموسم الصيفي، وكشف الوزير ـ في تصريح صحفي اليوم ـ عن استيراد جازولين بأكثر من 37 مليون دولار لتأمين الموسم الزراعي والوفاء باحتياجات الولايات كافة ، وقال (وفّرنا حتى الآن 92 ألف طن جازولين للقطاع الزراعي لمقابلة التزامات الموسم الصيفي)، فيما بلغت حاجة القطاع الفعلية للموسم حوالي 62 ألف طن جازولين، بنسبة أداء بلغت حوالي 134% ، مبيناً اكتمال تسليم حصص الولايات من الجازولين ، مؤكداً استمرار متابعة جهات الاختصاص الحكومية لانسياب المشتقات البترولية اللازمة لضمان نجاح الموسم الزراعي على مستوى البلاد بما يعزز التزام الحكومة بدعم القطاعات الإنتاجية ورفع مستوى الأداء فيها تحقيقاً لأهداف الإصلاح الاقتصادي .