السودان يشارك في منتدى التعاون العربي الصيني

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09-07-2018, 11:39 PM

Sudan News Agency
<aSudan News Agency
تاريخ التسجيل: 21-10-2015
مجموع المشاركات: 1945

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السودان يشارك في منتدى التعاون العربي الصيني

    11:39 PM July, 09 2018

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    Sudan News Agency-Khartoum-Sudan
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    السودان يشارك في منتدى التعاون العربي الصيني




    الخرطوم 9-7-2018م (سونا) - بدأت فعاليات الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون العربي الصيني ببكين والتي تستمر خلال يومي 9 و 10 يوليو الجاري ببكين، حيث بدأت اليوم بانعقاد جلسات الدورة الخامسة عشر لاجتماع كبار المسؤولين و الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي. وتم خلال جلسات الاجتماع مناقشة التعاون في القضايا السياسية والاقتصادية بين الجانبين؛ بالإضافة إلى التنسيق في المحافل الدولية ، كما تم تقييم إنجازات المنتدى خلال الدورة السابقة، كما تم التطرق إلى سبل تطوير عمل آليات المنتدى. وفي ختام الاجتماع تم إجازة برنامج الاجتماع الوزاري الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء 10 يوليو، وقد حضر الجلسة الافتتاحية لاجتماعات كبار المسؤولين السيد تشن تشاندونغ، مساعد وزير خارجية الصين. يذكر أن السودان شارك في اجتماعات كبار المسؤولين بوفد ضم السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى مصر ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية. بينما سيترأس السيد وزير الدولة بوزارة الخارجية، أسامة فيصل، وفد السودان المشارك في الاجتماع الوزاري الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء، وسيحضر في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الرئيس الصيني شي جينبنغ، وسمو أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الصباح.
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