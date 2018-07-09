تحالف المزارعين : التلاعب في الأراضي والفساد سبب فشل الموسم الزراعي

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09-07-2018, 11:37 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
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تحالف المزارعين : التلاعب في الأراضي والفساد سبب فشل الموسم الزراعي

    11:37 PM July, 09 2018

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    أوضح حسبو إبراهيم عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل أن التحالف درج على تقييم كل المواسم الزراعية خاصة الموسم الحالي، الذي يواجه مشاكل عديدة منها نقص الوقود التي انعكست سلبا على القطاع وعلى مشروع الجزيرة؛ وكذلك تحضير الأرض في الوقت المناسب هذا الى جانب مشكلات التمويل التي وضعت بشروط مجحفة، انعكست في أسعارها وأشار حسبو الى أن أسعار الأسمدة ارتفعت إلى(850)جنيها سعر جوال الداب زنة(50) كيلو و(650)جنيها قيمة سماد اليوريا إلى جانب الأسعار الخرافية للتقاوي وانعدامها وعموما الموسم الزراعي الصيفي مهدد بالفشل ليس في مشروع الجزيرة وحده، إنما في القطاع المروي بأكمله في مساحة تبلغ(5)ملايين فدان مع غياب كامل للإدارة الزراعية.
    وفي نفس الوقت أعلنت وزارة الزراعة الإدارة الزراعية أنها قررت زراعة القطن المُحوَّر وأعلنت أسعارا غير مجزية بمبلغ يتراوح ما بين( 1750-2250) جنيه ونبه الى ان الأسعار العالمية للقطن المُحوَّر تبلغ(100)دولار للقنطار أي ما يقارب(4)ألف جنيها، وقال حسبو هذا ما دفعنا لإقامة مؤتمر صحفي لتنوير الشعب السوداني بالحقائق المتعلقة بالفساد في أصول مشروع الجزيرة والسكة حديد، والهندسة الزراعية والمحالج والمحاولات العديدة للاعتداء على الأرض والتفريط فيها تحت مختلف المسميات، إلى جانب ما طال القطاع التعاوني ومؤسسة قوز كبرو ومصنع الأعلاف المركزي ومصنع النسيج الذي ساهم فيه مزارعو الجزيرة بنسبة(60%) وغير ذلك من الممتلكات الثابتة والمنقولة، بالإضافة الى قضية شركة الأقطان، والتي سبق أن حوكم فيها عدد من المتهمين الى جانب القضية الجديدة وهي تجفيف(50)مدرسة بالجزيرة بقرار من الوالي وهذه دعوة للتجهيل وهي دعوة مرفوضة من تحالف المزارعين ومرفوضة من مجتمع الجزيرة ومن كافة الأسر المعنية بالأمر،وتحالف المزارعين يرفض هذا القرار ويدعو الى تكوين لجنة قومية من كافة المواطنين المهتمين بأمر التعليم لمكافحة هذا القرار المدمر. وباختصار كانت هذه القضايا التي كانت سيناقشها المؤتمر الصحفي الذي منعه جهاز الأمن بدون مبررات عقلانية.
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