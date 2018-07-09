حزب الامه القومي: نظام الانقاذ الاخواني ليس بعيداً عن ترتيبات منع دخول الامام مصر

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09-07-2018, 11:34 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
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حزب الامه القومي: نظام الانقاذ الاخواني ليس بعيداً عن ترتيبات منع دخول الامام مصر

    11:34 PM July, 09 2018

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    طالب حزب الامة القومي السلطات المصرية تفسيراً لأسباب منع الإمام الصادق المهدي دخول مصر إثرعودته من برلين عقل مشاركته في اجتماعات نداء السودان وتأسف الامة القومي لحجز الإمام عشرة ساعات بمطار القاهرة قبل أن يبلغ بقرار منعه .
    وقال بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب الامه القومي امس بأن للحكومة المصرية مطلق الحرية في إتخاذ ماتراه من إجراءات سيادية لكن نتمسك بالكشف عن اسباب منع الامام دخول القاهرة .
    واكد البيان الدعم المطلق لرئيس الحزب من مؤسسات الحزب وجماهيره ومحبيه ورفضهم وإستنكارهم لكل مايسئ إليه ،واعرب المكتب السياسي عن أسفه تجاه تضارب الرؤي بين مبادرة الإتحاد الأوربي للحل السياسي الشامل في السودان ورؤية الحكومة المصرية التي تبنت رؤية نظام الانقاذ الاخواني، الذي ظل لثلاثين عاماً يعوق الحل السلمي العادل إن ظلال إختلاف الرؤي كان وراء ماجرى في مطار القاهرة .
    ونبه البيان الى ان إن نظام الانقاذ الاخواني والذي عرف بملاحقة المعارضين والتضييق عليهم بمختلف الأساليب ليس بعيداً عن ترتيبات مطار القاهرة.
    واكد البيان أن نداء السودان هو إطار سياسي لقوى سودانية ملتزمة بأهداف النداء السلمية والمدنية الحادبة علي خلاص الوطن في ظل السلام والديمقراطية والعدالة ووحدة السودان بنهج سياسي سلمي ينأي عن إستخدام العنف وتقويض الإستقرار الاقليمي ، واشار البيان الى دور الاتحاد الاوربي ومبادرته الداعمة لخارطة الطريق وللحل السياسي الشامل ، واشار البيان الى سعي حزب الامة القومي مع شركائه السياسيين لحشد التأييد الاقليمي والدولي لتأمين الحل للازمة السودانية المتطاولة. وتابع البيان :إن النظام الانقاذي الاخواني لايريد أن يدفع استحقاقات الحل السلمي متنصلا من التزاماته الاقليمية والدولية .
    ووجدد الامه عبر بيانه تمسكه بالحل السياسي الشامل عبر محطات الحكومة الانتقالية ثم المؤتمرالدستوري الإنتخابات الحرة ،وقال إن الحزب غير معني بتحركات النظام الرامية لإعادة إنتاج نفسه في سنة ٢٠٢٠ .
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