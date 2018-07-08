مؤسسة جسر نيوز الإعلامية تنظم ورشة أولى في لندن لبحث قضايا السودان

06:32 PM July, 08 2018 سودانيز اون لاين

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لندن - سودانيزاونلاين



نظمت مؤسسة جسر نيوز الإعلامية لقاءا تفاكريا، اليوم، بهدف تعزيز فرص الحوار “بين القوى السودانية المعارضة”.

وناقش اللقاء سبل تنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى بين المكونات السياسية المختلفة بما يخدم القضية الوطنية المركزية.

كما شمل اللقاء نقاشا عميقا حول الأوضاع السياسية الراهنة في السودان وضرورة تنسيق المواقف السياسية.

وشارك في الورشة عدد كبير من قادة العمل السياسي ومنتسبي الأحزاب والحركات المسلحة ونخبة من الشخصيات القومية والأكاديمية السودانية.

جدير بالذكر أن إدارة مؤسسة جسر نيوز أعلنت على لسان المدير العام الإعلامي خالد الإعيسر في شهر مارس/ آذار الماضي عن خطة لتنظيم سلسلة من اللقاءات الدورية بين السودانيين للتداول حول سبل تعزيز الأدوار الوطنية وتوحيد رؤية الأجسام السياسية السودانية المختلفة في سبيل ترتيب العمل السياسي السوداني بشكل جديد ووفق منظور “عملي” دعما للحراك الوطني باستراتيجية موحدة، جامعة وممنهجة تتجاوز إخفاقات وعقبات الماضي.

وبذلك تكون المؤسسة قد أوفت بوعدها وبدأت عمليا في تدشين وتنفيد برنامجها “الطويل” الذي أعلن في وقت سابق هذا العام.

وقد شارك في الورشة عدد من كبار الشخصيات، على رأسهم مدير منظمة الملكية الفكرية والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية البروفيسور كامل ادريس، ونائب رئيس حزب الأمة اللواء فضل الله برمة ناصر، رئيس الجبهة الوطنية العريضة الأستاذ علي محمود حسنين، القيادي بحركة تحرير السودان الأستاذ حسين أركو ميناوي، والناشط الحقوقي الأستاذ محمد زين المحامي، ورئيس المكاتب الخارجية بمجلس الصحوة الأستاذ علي مجوك المؤمن، والقيادي بالحركة الشعبية الأستاذ علي عسكوري، والقيادي بحزب الأمة الدبلوماسي السفير الحارث ادريس، السفير عصام ابو جديري، ووكيل وزارة الخارجية الأسبق السفير فاروق عبد الرحمن، والقيادي الاتحادي الأستاذ حسن تاج السر، الدكتور الفاضل شبيكة، والناشطة الحقوقية الأستاذة هالة كمرات، والقيادي بحزب الأمة الأستاذ عصمت العالم، الدكتور عثمان حسنين، والقيادي بالجبهة الوطنية العريضة الأستاذ هشام ابو ريدة، والقيادي بالجبهة الوطنية العريضة الأستاذ نزار عبدالعزيز، والناشط في العمل الطوعي الأستاذ محمد ابراهيم، القيادية الاتحادية الاستاذة ماجدة عوض، والصحفية الاستاذة شادية حامد، والصحفي عبد الله علقم، والاعلامي خالد الاعيسر مدير مؤسسة جسر نيوز.. وآخرين. |Articles |News |مقالات |بيانات