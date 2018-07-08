بيان نعي تجمع قوي تحرير السودان تاريخ ٢٠١٨/٧/٧

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08-07-2018, 00:36 AM

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بيان نعي تجمع قوي تحرير السودان تاريخ ٢٠١٨/٧/٧

    00:36 AM July, 07 2018

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    بيان نعي

    تجمع قوي تحرير السودان
    تاريخ ٢٠١٨/٧/٧

    تجمع قوي تحرير السودان ينعي ببالغ الحزن والاسي العم الملك /أبكر حسب النبي ، ملك ادارة ارتاج الذي وافاته المنيه بمنطقة ام حراز اليوم الموافق الاثنين ٢٠١٨/٧/٧ .

    نحن بتجمع نبعث باحري التعازي لاسرة الملك ابكر بمنطقة ام حراز وام مراحيق والفاشر وكل السودان .

    لا شك اقليم دارفور والادراة الاهلية بشكل خاص فقد احد ابرز قاماتها ، وهو رجل حكيم وشجاع وآمن بعدالة قضايا شعبه وناشد الثورا علي الوحدة لهزيمة النظام واقامة العدال .

    ونختم بمقولته الشهيرة :
    "يا ابنائي توحدو ، واذا توحدتو إحنا كرجل ادارة اهلية نركب الكروزر ، واذا ركبنا الكروزر لانترك شاب خلفنا وإلّا ركبناه بالقوه " وسيظل هذه المقولة نبراسآ تضئ لنا الطريق الي الوحدة التي اصبحت بدورها قضية كما اعلناه في مؤتمر صحراء الكبري ٢/يوليو/٢٠١٧

    ربنا تقبلوا بواسع رحمتك واغفر له واجعل الجنة مثواه
    إنا لله وإنا إليه راجعون

    صلاح الولي
    أمين الاعلام الناطق الرسمي
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