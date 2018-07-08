بيان نعي تجمع قوي تحرير السودان تاريخ ٢٠١٨/٧/٧

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تجمع قوي تحرير السودان

تاريخ ٢٠١٨/٧/٧



تجمع قوي تحرير السودان ينعي ببالغ الحزن والاسي العم الملك /أبكر حسب النبي ، ملك ادارة ارتاج الذي وافاته المنيه بمنطقة ام حراز اليوم الموافق الاثنين ٢٠١٨/٧/٧ .



نحن بتجمع نبعث باحري التعازي لاسرة الملك ابكر بمنطقة ام حراز وام مراحيق والفاشر وكل السودان .



لا شك اقليم دارفور والادراة الاهلية بشكل خاص فقد احد ابرز قاماتها ، وهو رجل حكيم وشجاع وآمن بعدالة قضايا شعبه وناشد الثورا علي الوحدة لهزيمة النظام واقامة العدال .



ونختم بمقولته الشهيرة :

"يا ابنائي توحدو ، واذا توحدتو إحنا كرجل ادارة اهلية نركب الكروزر ، واذا ركبنا الكروزر لانترك شاب خلفنا وإلّا ركبناه بالقوه " وسيظل هذه المقولة نبراسآ تضئ لنا الطريق الي الوحدة التي اصبحت بدورها قضية كما اعلناه في مؤتمر صحراء الكبري ٢/يوليو/٢٠١٧



ربنا تقبلوا بواسع رحمتك واغفر له واجعل الجنة مثواه

إنا لله وإنا إليه راجعون



صلاح الولي

أمين الاعلام الناطق الرسمي