بيان نعي تجمع قوي تحرير السودان تاريخ ٢٠١٨/٧/٧

تجمع قوي تحرير السودان ينعي ببالغ الحزن والاسي العم الملك /أبكر حسب النبي ، ملك ادارة ارتاج الذي وافاته المنيه بمنطقة ام حراز اليوم الموافق الاثنين ٢٠١٨/٧/٧ .
نحن بتجمع نبعث باحري التعازي لاسرة الملك ابكر بمنطقة ام حراز وام مراحيق والفاشر وكل السودان .
لا شك اقليم دارفور والادراة الاهلية بشكل خاص فقد احد ابرز قاماتها ، وهو رجل حكيم وشجاع وآمن بعدالة قضايا شعبه وناشد الثورا علي الوحدة لهزيمة النظام واقامة العدال .
ونختم بمقولته الشهيرة : "يا ابنائي توحدو ، واذا توحدتو إحنا كرجل ادارة اهلية نركب الكروزر ، واذا ركبنا الكروزر لانترك شاب خلفنا وإلّا ركبناه بالقوه " وسيظل هذه المقولة نبراسآ تضئ لنا الطريق الي الوحدة التي اصبحت بدورها قضية كما اعلناه في مؤتمر صحراء الكبري ٢/يوليو/٢٠١٧
ربنا تقبلوا بواسع رحمتك واغفر له واجعل الجنة مثواه إنا لله وإنا إليه راجعون
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