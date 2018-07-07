الشرطة السودانية تقبض على أجانب متهمين بقتل (3) شباب وتقطيع جثثهم



10:09 PM July, 07 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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أعلنت الشرطة القبض على المتهمين الأجانب بقتل ثلاثة شباب سودانيين وتقطيع جثثهم في شقة بشمبات

وذكر بيان المكتب الصحفي للشرطة أن الأجانب المتهمين تم القبض عليهم في مناطق متفرقة خارج العاصمة .

وفي السياق استنكرت السفارة الليبية بالخرطوم في بيانها الحادثة المروعة التي ارتكبها ثلاثة من الطلاب الليبيين بشمبات بمحلية الخرطوم بحري والتي راح ضحيتها ثلاثة شبان سودانيين. وقالت السفارة إن الجريمة التي راح ضحيتها ثلاثة شباب سودانيين تتنافى مع عادات وتقاليد وأخلاق الشعب الليبي .وأبلغت الأسر منذ يومين عن إختفاء أبنائها، فيما ذكرت مصادر أن الشباب الثلاثة ذهبوا إلى شقة الأجنبي من أجل بيع عملات أجنبية.