المراجع العام يكشف عن مبلغ (7,4) مليار جنيه شيكات مرتدة في الضرائب والجمارك



10:08 PM July, 07 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: صابر حامد



كشف المراجع العام الطاهر عبد القيوم عن بلوغ جملة المتأخرات والفاقد الضريبي والشيكات المرتدة في الضرائب والجمارك في العام 2016م مبلغ (7.4) مليار جنيه.



وقال رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان عبد الله مسار في تصريحات صحفية محدودة، إن المراجع العام ومن خلال تقاريره التفصيلية رصد جملة ملاحظات قال إنها تسببت في الوصول إلى جملة تلك المبالغ من بينها ضعف وعدم فاعلية نظم الرقابة الداخلية وعدم المتابعة المباشرة وضعف المحاسبة الإدارية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للوائح المالية والمحاسبية التي تقضي بحسم الشيكات المرتدة.



وأشار مسار لتوصيات صدرت عن المراجع في تقريره الذي أودعه البرلمان.