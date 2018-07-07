برلماني يستغل منصبه في ادارة بنك شهير والبرلمان يرفض رفع الحصانه عنه



09:08 PM July, 07 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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تحصلت (أخبار الحركة الجماهيرية ) على تفاصيل جديدة تتعلق بقضية رجل الأعمال والنائب البرلماني الذي رفض البرلمان رفع الحصانة عنه توطئة لمواجهته بإجراءات جنائية تتعلق بتجاوزات مصرفية.

وأبلغ مصدر عليم إن نيابة أمن الدولة اكتشفت من خلال تحرياتها الأولية أن الرجل يمتلك 88 شركة هو وأعوانه

وقال المصدر إن رجل الأعمال ظل يستغل منصبه الرفيع في إدارة بنك شهير ويطرح شراكات على مؤسسين شركات كانوا يتقدمون لطلب مرابحة من البنك

وأضاف المصدر أن رجل الأعمال يصطاد الشراكات عبر رفضه المرابحة ابتداء ثم يعرض الشراكة على مقدم المرابحة بعد دراسة المؤسسة الطالبة للمرابحة عبر مستشارين يعملون معه.