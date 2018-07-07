قوات سودانية خاصة لتنفيذ مهمة نوعية في معركة الحديدة باليمن

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07-07-2018, 09:08 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1956

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قوات سودانية خاصة لتنفيذ مهمة نوعية في معركة الحديدة باليمن

    09:08 PM July, 07 2018

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: الصيحة

    كشف مركز دراسات يمني عن دور مهم للقوات السودانية في معركة “الحديدة” غربي اليمن، التي يُقاتل فيها الجيش اليمني بجانب قوات التحالف العربي لاستعادتها من قبضة الحوثيين، وأصدر مركز “أبعاد” للدراسات والبحوث، دراسة حديثة بعنوان "الجيش الوطني في الجبهات الساخنة.. جاهزية الأداء ومعوقات الحسم".

    ووفقاً لموقع (باج ينوز) الإخباري، فإن المعارك تركزت في مناطق التماس مع الحوثيين، وشملت المناطق العسكرية (الثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة)، التي يقاتل فيها أكثر من 138 ألف مقاتل، في حوالي 84 لواء ووحدة قتالية، وكشفت الدراسة التي تحصل عليها الموقع عن دور تقوم به فرقة من القوات السودانية الخاصة إلى جانب نظيرتها الإماراتية في جبهة الساحل الغربي، مهمتها القيام بعمليات نوعية من أجل إنقاذ مقاتلي المقاومة اليمنية حال تعرضهم للحصار أو جرى قطع الإمداد عنهم بواسطة الحوثيين، وكانت القوات الموالية للشرعية قد اتبعت طريقاً جديداً في الساحل الغربي مكنها من الوصول إلى مديرية “الدريهمي”، جنوب الحديدة بسهولة، بدلاً من المرور عبر مناطق زبيد والجراحي وبيت الفقيه التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي، لكن المركز استدرك بأن عدم تحرير تلك المناطق عرقل الدخول إلى المدينة، وهو ما أتاح للحوثيين جعلها منطلقاً لشن هجمات ضد القوات الحكومية من أجل قطع خطوط الإمداد، وتشارك القوات السودانية في عملية إعادة الشرعية في اليمن ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية منذ نحو ثلاث سنوات.
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